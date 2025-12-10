聯準會宣布降息1碼 美股止跌大漲

美國紐約證交所看板資料照片。路透社



美國聯邦準備理事會（Fed）週三（10日）宣布降息1碼，並示意雖然可能會暫停降息一段時間，明年（2026年）應還有降息空間。美國股市週三盤中受此激勵，止跌回升，接著在聯準會主席鮑爾記者會中顯露出更為鴿派的態度之後，由道瓊工業指數領頭狂漲。

在聯準會降息決策出爐後，道瓊工業指數止跌回漲323點，標準普爾500指數上漲0.28%，那斯達克綜合指數略漲至平盤上下。

但在鮑爾舉行記者會，說明並未考慮升息，就業狀況並未受到人工智慧（AI）過度衝擊，美國關稅造成的物價上漲壓力僅是「一次性」等言論後，投資人信心大振。道瓊工業指數一度飆漲逾600點，收盤上漲497點或1.05%。標準普爾500指數收漲0.68%，那斯達克綜合指數上漲0.33%。

Allspring全球投資公司多元資產團隊主管許伯樂接受路透社訪問時說：「從長遠來看，我們認為如果（美國）經濟增長保持韌性，聯準會將會容忍通膨高於2%，承認設定過於精確的通膨目標存在風險。但勞動力市場是一個更大的政治挑戰。今年，受人口結構和移民趨勢的綜合影響，勞動力市場經歷了結構性轉變。我們認為財政刺激將是解決這些挑戰更有影響力的工具。」

換言之，許伯樂指出鮑爾也在記者會中所強調的，雖然不斷有大量的裁員新聞出爐，但由於外來移民減少，美國的勞動需求雖然減緩，勞動力供給也在同時減少，這使得美國勞工還是有很好的機會繼續找到工作。這是所謂的結構性改變。這個因素可能在明年開始不再發揮效果，但到時刺激勞動雇用的工具可能是財政部的財政刺激，而不是聯準會降息的貨幣刺激。

Annex財富管理公司首席經濟學家賈可布森說：「令人驚訝的是，聲明中刪除了提及失業率『保持在低位』的措辭。鑑於人口結構和移民趨勢，失業處於低位已成新常態，因此在弄清楚什麼是低位或不是低位之前，他們現在必須更關注失業率的變化，而不是失業率的水準。」

鮑爾也在記者會中說，基於目前就業與經濟增長的狀況，聯準會是有餘裕進行「等等看」的策略，並不急著對貨幣政策做出強烈的調整。他也斷然否定下次調整利率就會是「升息」的說法。

賈可布森也指出聯準會可以以逸待勞的另一個基礎：通膨雖然有點高，但是沒有飆漲的跡象，他說：「2026年通膨預測的中位數降至 2.6%。關稅對通膨的影響可能沒有他們最初擔心的那麼大。」

