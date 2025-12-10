聯準會宣布降息1碼 美股盤中大致止跌回升

美國紐約證交所看板資料照片。路透社



美國聯邦準備理事會（Fed）週三（10日）宣布降息1碼，並示意明年（2026年）應還有降息空間。美國股市週三盤中受此激勵，大致止跌回升。

在聯準會降息決策出爐後，道瓊工業指數上漲323點或0.68%，標準普爾500指數上漲0.28%，那斯達克綜合指數略漲至平盤以上，不過很快就又回到微跌0.054%的狀況。

投資人現在將等待聯準會主席鮑爾即將召開的記者會，聽他進一步闡述這次的決策，以及對未來的展望。

