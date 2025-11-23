聯準會放鴿台股醞釀反彈來了! 投信看好做夢行情、個股想像空間大
聯準會準備放鴿，流動性疑慮紓解AI雜音，美股21日展開反彈，台股21日重挫991點後，台股有望跟進。展望後市，安聯投信表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。短期能因個股先前急漲而出現較大震盪，但將是逢低買進具長期基本面優質個股的機會。
安聯投信台股團隊表示，10月、11月財報相繼公布，如今時序上將逐漸步入資訊空窗期，接下來市場氛圍將步入轉折期；不過從近期OpenAI頻繁宣布結盟及改組市場反應來看，AI投資雜音言論短期無法消除，加上先前個股累積漲幅已大及投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪變數。
回頭看基本面，安聯投信台股團隊表示，觀察國際CSP業者陸續召開法說，會中一致強調AI持續提升生產力且目前算力仍供不應求，故資本支出將持續提高以因應未來市場需求，預期有利挹注台灣AI硬體供應鏈未來營收及獲利表現。
再就產業面觀察，安聯投信台股團隊指出，基本面沒有出現變化。AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP(雲端服務業者)對AI投資有增無減，Google、Meta、Amazon等美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。
傳產方面，安聯投信台股團隊表示，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，中美貿易關係是否實質改善、美國通膨狀況及地緣政治戰爭是否結束都將影響全球景氣，進而波及原物料報價走勢。
時序進入年底，做夢行情依然可以期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。
展望後市， 安聯投信台股團隊表示，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IP ASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。短期雖可能因個股先前急漲而出現較大震盪，但將是逢低買進具長期基本面優質個股的機會。
