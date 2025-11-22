聯準會放鴿！美股報喜「道瓊飆近500點」 台積電ADR反跌

【國際中心／綜合報導】人工智慧（AI）泡沫化疑慮導致亞股重挫，不過聯準會今（21）日表示不排除近期降息後，盤中震盪的美股受激勵上揚，終場收高。

美國紐約聯邦準備銀行總裁（John Williams）今天表示，他認為聯準會「近期」仍有降息空間，以使政策立場更接近中性區間。台積電ADR受激勵盤中黑翻紅，終場跌0.88%收275.06美元，

道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。

標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。

費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。

