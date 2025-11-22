聯準會放鴿！美股報喜「道瓊飆近500點」 台積電ADR反跌
【國際中心／綜合報導】人工智慧（AI）泡沫化疑慮導致亞股重挫，不過聯準會今（21）日表示不排除近期降息後，盤中震盪的美股受激勵上揚，終場收高。
美國紐約聯邦準備銀行總裁（John Williams）今天表示，他認為聯準會「近期」仍有降息空間，以使政策立場更接近中性區間。台積電ADR受激勵盤中黑翻紅，終場跌0.88%收275.06美元，
道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。
標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。
費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。
粿粿哥哥雄厚背景曝光！拿父遺產金援她 痛批范姜吃軟飯
這樣好嗎？熊熊自爆與坤達、黃豪平「同房共度一夜」
獨家｜小牛柯昱安今偕漂亮主播女友 赴戶政所登記結婚
