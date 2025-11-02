聯準會放鷹＋外資賣超台股 新台幣測試30.8關卡
新台幣匯價上周五（31日）收盤連三貶，以貶值3.4分至30.749元收盤，貶幅0.11%，成交量萎縮至12.925億美元。10月外資賣超台股近千億元，全月新台幣匯價貶值2.8角、貶幅0.91%，月線翻黑。
美國聯準會（Fed）9月、10月二度降息、加上AI股題材續旺，10月台股大舉上揚，單月上漲2412.81點，收在28233.35點，顯示資金流入明顯、股市多頭氣氛佳。外資淨匯入或淨匯出備受關注，預計在外資賣超台股、新台幣貶值下，10月可能小幅淨匯出。
匯銀人士指出，美中貿易戰雖然劃下休止符，但金融市場反映冷淡，加上聯準會主席鮑威爾釋出12月降息有變數，使得美元指數一度往100方向邁進，外資轉為匯出，新台幣再度朝30.8元關卡測試。
根據央行統計，美元指數大漲0.45%、歐元貶0.47%，主要亞幣翻弱，日圓重貶0.59%、星幣跌0.15%、新台幣跌0.11%，人民幣小跌0.04%，僅韓元升0.15%。
