聯準會放鷹＋外資賣超台股 新台幣測試30.8關卡

政治中心／綜合報導有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌，今天舉行聯合政府論壇，被問到過往聯合政府經驗，都以互信不足失敗收場，黃國昌該如何克服？沒想到黃國昌再度將炮口對準特定媒體，不過黃國昌和媒體槓上也非首次，恰好在前一天同位記者提問，也被刁難。民眾黨主席黃國昌：「（民進黨）明明自己是少數政府，但卻演得好像自己在當皇帝。」表態投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌，舉行聯合政府論壇，猛轟執政黨，但被問到過往聯合政府都以互信不足，失敗收場，該如何克服，黃國昌眼神掃了一下麥克風，又是一陣珠連砲。民眾黨舉行第二場聯合政府論壇。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「剛剛鏡電視提問，說台灣過去有籌組聯合政府，我想可能你們再回去查一下，做假新聞到現在沒有道歉，已經很令人遺憾，如果要引述過去的歷史，還出現理論上跟實務上重大的謬誤，那就貽笑大方。」數度把砲口對準特定媒體，恰巧同一人，在前一天提問，也被刁難！民眾黨主席黃國昌vs.記者（11.01）：「這邊想代華視提問一下，今天早上粉紅超跑來到新北，板橋區服務處主任林子宇，被發現做的飄帶是蘇巧慧的，你覺得這樣合適嗎，我覺得這種事情，如果拿來媒體上面提問，我覺得我也不曉得該怎麼講，提醒一下華視自己是公廣集團。」就愛欺負小記者，前一天參加萬聖節活動，還裝可愛。黃國昌萬聖節裝扮自稱溫暖可愛又無辜的人。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.01）：「我的裝扮我相信大家看了就知道，我是一個又溫暖又可愛，又無辜的人，然後現在正要被綠色的怪物，外星人給抓走，等下大家就一起拯救我。」知名作家謝知橋，在臉書譏諷，光是綠色怪物是黃國昌自己演的，就有夠還原，網友同樣不買單，痛批黃國昌符合自導自演被迫害人設，叫你模仿沒人叫你超越！難道是在預知未來命運？政治評論員吳靜怡：「因為黃國昌最擔心的就是被抓走，他是不是刻意形塑關於司法迫害樣子，如果你沒有犯罪，我想他絕對不會遭受，像邱毅一樣的"撕髮"迫害，所以我想黃國昌不要緊張不要擔心。」黃國昌遭媒體人爆料戴髮片撥髮自清。（圖／民視新聞）從戴髮片到萬聖節裝扮，黃國昌每每出席，總有負面話題如影隨形。原文出處：「聯合政府」失敗經驗怎克服？ 黃國昌再嗆媒體：貽笑大方 更多民視新聞報導台中清潔隊涉貪「再押1人」！外界憂影響豬瘟防疫 環保局回應了中市府「偷派人清消」恐害無法採樣 陳駿季轟「魯莽」：別當自走砲！53歲林楚茵超猛變身！網Cue梁文傑：會很害羞

民視影音 ・ 8 小時前