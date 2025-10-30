聯準會放鷹「12月未必降息」，股市、債市還能怎麼投資？法人解析一次看懂

美國聯準會（Fed）最新決議降息1碼，並自12月起暫停量化緊縮，但聯準會主席鮑爾在記者會上刻意淡化市場對於連續降息的預期，股債市場為之震盪。法人解讀，聯準會的政策焦點已從抑制通膨，轉向穩定經濟與金融環境；停止縮表並非流動性危機的預兆，而是為了提前防範潛在風險。

聯準會 先發制人 並非 反映市場恐慌 ​



「鉅亨買基金」總經理張榮仁解釋，所謂「縮表」是指聯準會讓到期的公債與房貸抵押證券（MBS）不再再投資，以此回收市場資金。近期美國金融體系出現短期資金吃緊跡象，隔夜擔保融資利率（SOFR）多次高於聯邦基金利率上限，銀行間借貸成本上升、流動性收縮。

廣告 廣告

張榮仁分析，在此背景下如果繼續縮表，恐使金融市場壓力加劇。因此暫停縮表是一項「預防性」措施，有助於維持資金面穩定、避免市場信心動搖。雖然部分地區銀行出現呆帳攀升，但美國大型銀行的資產負債表仍穩健，資本適足率維持高檔。

他指出，聯準會歷經次貸風暴、新冠疫情及矽谷銀行事件後，累積了豐富的危機應對經驗與政策工具，包括貼現窗口、臨時融資機制與流動性支援方案等，都可以在必要時迅速啟動。因此，暫停縮表更像是「先發制人」的穩定手段，而非反映市場恐慌。

​ 風險性資產有撐 ​



張榮仁認為，美國經濟基本面依舊穩健，消費支出與就業市場動能強勁，企業獲利連續優於預期，整體並無衰退疑慮；在流動性逐步改善的環境下，風險性資產有望持續獲得支撐。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，聯準會政策具前瞻性，但風險仍不可忽視。在缺乏完整數據的情況下降息，雖然展現政策靈活性，卻也可能加深市場對政策透明度的疑慮。地緣政治與美國政府僵局仍為潛在變數，若政府停擺持續或貿易政策再度轉向，可能影響聯準會後續決策與市場信心。

周曉蘭建議，聯準會降息有利風險性資產，債券配置宜採中短天期且高品質的策略，並留意市場對通膨與政策動向的反應，廣納各類債市機會以分散風險。

瀚亞投信

聯準會未來轉向鴿派趨勢將更明確

富達國際資深全球宏觀策略師Max Stainton表示，聯準會維持其預防性降息的政策路徑，顯示政策重心已經轉向支撐就業市場，尤其在近期資金市場壓力下更顯謹慎。受惠於消費支出韌性與投資強勁，美國經濟成長更趨均衡，減輕了急速放緩的疑慮。

富達認為，數據缺口將掩蓋經濟疲弱並加劇成長放緩，反而可能促使聯準會進一步降息。提前停止縮表也被視為偏鴿的政策傾向，不過仍須留意在政府關門過程中，聯準會官員發言帶來的不確定因素。展望明年，在新任聯準會主席上任及投票成員偏向鴿派的情況下，政策轉向寬鬆的趨勢將更為明確。

儘管美國通膨仍高於2%，但聯準會聚焦於潛在的下行風險，預防性的降息政策之下，有助推升評價面並延續樂觀情緒。美國與貿易對手的談判以及企業獲利表現，都為股市評價提供一定的支撐，富達將股市調升至「加碼」。

Max Stainton指出，經濟前景改善和聯準會降息等利多已經反映在股價當中，隨著企業陸續公布業績財報，投資人不妨從優質基本面出發，全球優質股息策略搭配全球優質債券，在全球各地找到長期吸引力的投資機會。

通膨蠢蠢欲動 降息預期不容太過樂觀

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁葛倫‧華勒表示，儘管近期就業趨緩，勞動生產力仍穩健上揚，消費者持續支出，通膨雖已顯著下滑但潛在攀升壓力仍存，例如政府預算赤字與關稅影響等，聯準會對於通膨彈升的防範應會非常審慎，未來降息次數可能不如市場預期的4次。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會降息環境可望嘉惠各類債市表現，不過市場過於樂觀預期降息也將牽動利率波動偏高，非投資等級公司債對利率波動敏感度低，更看重的是企業的基本面體質。當前非投資等級公司債擁基本面強韌，信用品質提升，而且收益水準具吸引力等多項利多匯聚，在股市評價面不斷攀高之際，不失為分散風險的投資選項。

富蘭克林證券投顧建議，受惠企業融資成本下降與各項利多匯聚的公司債型基金可作為配置核心，風險屬性較為保守的投資人，則可以精選收益複合債型基金廣納各類債券機會。此外，納入全球當地公債或新興國家當地公債型基金，也可作為分散美元資產與分享非美貨幣潛在升值的投資機會。

更多風傳媒報導

