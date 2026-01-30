聯準會新主席人選出爐 川普提名華許接替鮑爾

美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)在社群媒體宣布，提名前聯邦準備理事會(Fed)官員華許(Kevin Warsh)出任下任聯準會主席。

川普的決定，為各界高度關注的聯準會主席接班人選之爭畫下句點。現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)因未更快降息，屢次遭到川普抨擊。

川普在其社群平台「真實社群」(Truth Social)寫道：「我認識凱文(指華許)很長一段時間，毫不懷疑他將成為史上最偉大的聯準會主席之一，或許就是最棒的。」

廣告 廣告

他還說：「他完全是『完美人選』，絕對不會讓你失望。」

若這項任命獲美國參議院同意，華許將在川普政府要求降息的壓力升高之際，接掌聯準會。

川普的相關作為，引發外界對聯準會政治獨立性可能受損的憂慮，專家警告，這恐對全球最大經濟體帶來深遠影響。

華許出身紐約，曾在華爾街投行摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任併購銀行家，他近來加強對聯準會的批評，並公開支持川普及其政府的多項政策。(編輯 : 廖奕婷)