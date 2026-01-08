聯準會新主席可能人選：美國今年應該降息1.5個百分點

白宮經濟顧問委員會主席米蘭。攝於2025年6月17日。美聯社



美國總統川普任命的聯準會（Fed）理事，也是今年5月接替鮑爾成為新主席熱門人選之一的米蘭（Stephen Miran），週四（8）公開表示，他認為美國今年應該要降息1.5個百分點。

米蘭週四接受彭博電視台訪問時說：「我正尋求約1.5個百分點（150個基點，6碼）的降息。這在很大程度上是基於我對通膨的看法。底層通膨目前的波動已接近我們的目標值，這很好地預示了整體通膨在中期內的走向。」

他認為，目前聯準會設定的3.5%到3.75%基準利率對美國經濟正在發生抑制作用，基於勞動市場疲軟，以及基礎的通膨應已經落到2.3%，他認為有必要也有空間在今年進行如此大幅度的降息。聯準會設定的通膨目標是2%。

廣告 廣告

目前市場投資人的共識是聯準會今年將降息兩次，每次1碼，總共降息0.5個百分點。而在去年12月聯準會2025年最後一次利率決策會議中，聯準會官員預期今年只降息1碼。

米蘭自去年9月起便一直呼籲激進降息，當時他暫時卸下白宮經濟顧問委員會（CEA）主席一職，接受川普指派來接任提前離職的聯準會理事，任期在本月底到期。

米蘭說：「目前約有100萬美國人處於失業狀態，如果我們已經降息，他們本可以在不引發意外通膨的情況下獲得工作。」米蘭強調，去年要是早早大幅降息，就不必在今年進行這麼大幅度的降息。

川普對於現任聯準會主席鮑爾極度不滿，一再要求鮑爾大規模降息，並曾威脅要直接開除鮑爾。鮑爾的聯準會主席任期在今年5月屆滿，但是他卸任主席後還是聯準會理事，任期到2028年才會結束。

目前並不知道川普何時會宣布鮑爾的繼任人選，不過米蘭是其中的熱門人選之一。其他被認為很可能出任聯準會新主席的人選，包括白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），以及前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。

米蘭的聯準會理事任期結束後，外界推測川普有可能就把新的聯準會主席人選，提名成為新任理事。也就是說，米蘭如果續任聯準會理事，他成為新主席的機會就不低。

但是還有另外一個可能情況，就是鮑爾雖然聯準會理事任期未滿，仍舊在卸任聯準會主席的同時也辭去理事。這是川普就又多一個聯準會理事空缺可以任命，米蘭或者其他川普屬意的「降息派」人選，就可以接下鮑爾離開後的理事空缺。

更多太報報導

一石三鳥！WSJ揭川普擬部分管控委國石油公司 壓低油價至每桶50美元

分析：每桶開採成本80美元 委內瑞拉原油蘊藏龐大但投資吸引力有限

委內瑞拉政局帶動避險需求 美元、黃金「漲」聲響起