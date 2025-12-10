聯準會新主席呼之欲出？傳川普將展開最終回面試

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普本週將啟動最後一輪聯邦準備理事會（Fed）主席面試，以確認新主席人選。現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於明年5月屆滿。

英國「金融時報」今天報導，3名知情官員透露，川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）預計將在明天會見前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。

這些官員說，白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）仍是呼聲最高的人選，儘管有些華爾街投資人擔心他與川普關係親近，恐過於積極推動降息。不過，哈塞特最終出線並非板上釘釘。

川普在總統座機「空軍一號」（Air Force One）對記者說：「我們會看看幾個不同的人選，但我心裡已經大概知道我想要的是誰了。」

除了哈塞特和華許，進入決選名單的另外3人分別是聯準會理事華勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）及資產管理公司貝萊德（BlackRock）資深董事總經理芮德（Rick Rieder）。

金融時報指出，這5人中有4人名列貝森特先前向川普提交的候選人名單。

根據報導，川普與貝森特下週預計至少還會舉行一次面試，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也可能與會，但無論川普最終選擇誰，都必須經參議院確認。

白宮發言人說：「川普總統做出的任何人事決定，都將直接由他本人宣布。在那之前，任何討論都是無意義的揣測。」

鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5月屆滿，但他尚未決定是否將在主席任期屆滿時辭去理事職務。

據悉美國官員也曾討論讓哈塞特出任較短任期的可能性，知情人士透露，哈塞特曾向貝森特提議，他可以接任鮑爾的聯準會理事席位，任期至2028年1月。

而川普曾多次表示希望看到貝森特出任聯準會主席，但貝森特表示自己無意擔任此職。（編譯：劉文瑜）1141210