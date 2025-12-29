聯準會新主席 川普開出適任人選條件

美國聯準會主席換屆還有半年，繼任人選的討論已白熱化。

11月跟12月美國幾場地方選舉共和黨都敗，跟川普的經濟政策行不通有關，於是川普拚命跑行程，說服選民，明年美國的經濟會好轉。新任聯準會主席，就要扮演重要的角色。

聯準會主席 必須願意聽川意見

川普12月10號在白宮會晤企業領袖時，直接批評聯準會年底降息幅度太小。川普勢必會選願意聽取他意見的人當聯準會主席。

川普政府的官員原本認為，白宮經濟顧問哈塞特機會最大，哈塞特也不掩飾對這個職位的興趣。但12月中旬風向轉變，川普告訴華爾街日報，他可能在哈塞特跟前聯準會理事華許之間選擇一位。

繼任聯準主席 五專家各擅勝場

媒體也開始報導其他的人選，包括前任聯準會理事華許、現任聯準會理事華勒、現任聯準會副主席鮑曼，和貝萊德投信全球固定收益首席投資長芮德。川普表示未來幾週公布聯準會主席。

責任編輯／李家成

