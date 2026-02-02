聯準會新舵手引爆金融市場巨震，投資人該擔心嗎？法人解析後續發展2套劇本

美國總統川普正式提名前聯準會理事凱文・沃許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，引發股匯市場與黃金、白銀等貴金屬價格劇烈波動。法人認為，市場短線反應屬於正常的情緒釋放，投資人無須過度恐慌，沃許重視制度與市場效率的風格，反而有助於為金融市場建立更穩健的長線基礎。

市場究竟擔心什麼？

目前市場最大的疑慮，在於聯準會重新擴張資產負債表的同時展開降息，恐將重新點燃通膨風險，並對股市造成嚴重打擊。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，沃許主張的政策邏輯有別於以往，他認為央行應逐步縮減過度膨脹的資產負債表，降低對市場價格的直接干預，讓利率回歸更具紀律的運作機制。在此架構下，降息將建立在通膨預期穩定與央行公信力回升的基礎上，有助於避免長天期利率劇烈反彈，提升整體政策的可預期性。

從個人背景來看，沃許並非傳統學院派央行官員，他畢業於史丹佛大學經濟與政治學系，並取得哈佛大學法律博士學位，具備完整的市場與制度訓練。2006至2011年間，他曾擔任聯準會理事，親身參與全球金融海嘯期間的重大決策。

張榮仁指出，這段經歷讓沃許深刻理解市場失序的代價，因此他長期主張央行應謹守制度邊界、避免過度依賴非常規貨幣政策，也因此被視為重視紀律與誠信的改革派。

市場後續反應 取決於如何解讀 沃許的政策組合 ​



至於市場後續會如何反應？張榮仁認為，這將取決於投資人如何解讀沃許的政策組合，如果市場僅將其視為單純的「縮表派」，債券殖利率曲線可能短線變陡，對房貸利率與企業融資成本造成壓力。

但若市場接受沃許「先重建制度、再推動降息」的邏輯，長天期利率反而有機會回落。短期之內，股市可能因為債市波動而承壓，但只要政策敘事趨於一致，整體市場波動反而有機會逐步收斂。

張榮仁強調，美股成長的火車頭依舊強勁，聯準會人事異動不會改變長期趨勢。目前美國市場流動性仍屬充裕，AI與科技創新帶動的產業升級才正要展開，短期政策調整反而可能創造分批布局的良機，建議投資人面對震盪，不必急於進出市場，可透過「鉅亨超底王」機制，根據市場回檔幅度自動加碼、紀律進場，將波動轉化為累積部位的機會，在不追高、不猜底的情況下，穩健參與美股長線成長。

​ 沃許立場並非鐵板一塊 ​



中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明分析，雖然沃許過去在通膨立場以鷹派聞名，但近期他也贊同放鬆銀行監管，特別是近期提到聯準會金融監理方式為銀行帶來過高的法遵成本，不利於中小銀行，預期沃許在參議院通過該任命前將謹言慎行，避免引發金融市場大幅波動，特別是QE政策的立場。

羅世明指出，根據最新經濟數據，美國12月PPI年增3%、核心PPI年增3.3%，雙雙超出市場預期，服務價格持續推升，部分企業正將進口原物料的高關稅成本轉嫁至消費者，在通膨數據偏熱的情況下，市場預期聯準會短期內將按兵不動。

羅世明認為，今年在總體經濟擴張、企業獲利成長及貨幣政策寬鬆下，全球成熟市場股債維持樂觀，投資策略可持續偏多。

只不過，短線市場面臨價格過熱的技術性修正風險、川普政策的不確定性、地緣政治風險等，年前震盪加劇，投資人必須留意資金控管，或是透過多重資產配置，納入被動式掩護性買權ETF降低波動。



