「聯準會明年最好別大幅降息！」阮慕驊點出降息合理幅度：一情況恐引爆美股泡沫
美國聯準會（Fed）在今年最後一次政策會後宣布降息，市場也關注明年的降息空間，成為下一個觀察焦點。對此，財經專家阮慕驊提到，很多人以為降息幅度愈大愈好，利率愈低愈好，真的是這樣嗎？別忘了，利率降到低點，之後就是升息，降息循環結束，來的就是升息循環。股市往往在升息循環結束，也就是升到頂之後見頂。利率見頂，股市也會見頂，屢見不鮮。
阮慕驊撰文指出，2026年聯準會最好別大幅降息，否則籌碼用盡，就沒有降息子彈。川大人（美國總統川普）別太干預聯準會，貝大人（美國財經部長貝森特）也別太下指導棋，否則，美國經濟一定熱到爆，到時候就是引爆美股泡沫。阮慕驊認為，降2碼最適合，3碼太多，1碼太少。
阮慕驊表示，美國第3季季比年化GDP已經達到4.3%，大幅超預期，AI對生產力和經濟可能已經產生明顯的推升作用。
阮慕驊提到，1997年，時任聯準會主席格林斯班曾在當年第1季升息1碼， 引爆了亞洲金融風暴。時至今日，聯準會已經沒有這種全球絕對影響力，但多少還是有影響性。美股1997年和98年都曾出現明顯回跌，但都不影響那斯達克指數一直漲到2000年的第1季才爆破，為什麼？因為1998年長期資本管理公司（LTCM）破產，聯準會還有條件降息應對。
