聯準會明年降息分歧大？專家直言「市場不在乎」：只要確保工資成長跑贏通膨

​美國聯準會10日宣布降息1碼，為2025年來第三次降息，但此次政策調整聯準會內部出現巨大分歧，使得市場對明年降息的期待快速降溫。對此，財經專家游庭皓在網路節目《金臨天下》指出，明年的利率預期下滑有限，情況可能類似1995年到2000年的葛林斯潘時期，不用糾結於當前的通膨目標，只要確保工資一直跑贏通膨即可。

游庭皓表示，從最新聯準會點陣圖觀察，多數聯準會理事認為2026年降息的碼數僅1碼到2碼，降息預期空間不大。明年降息通道是否能完全開啟，市場根本不在乎，因為12月份聯準會開始購債，開始向市場上注入流動性。這個情況說明金融系統確實有點緊繃，使得購債的意外程度遠大於降息的意外程度，且一次購債4百億美元，似乎為2026年奠定了聯準會仍具有獨立性的基礎，聯準會理事沒有受到大幅影響，也知道金融市場需要更多的流動性。

游庭皓說明，若2026年關稅通膨預期開始發酵，通膨減少的速度沒預期快，聯準會採取緩降息，抑或是宣告本輪降息循環結束，為觀察重點。因為明年預期降息1、2碼，只要通膨開始拐頭上彎，隨時可以宣布結束。 依照過往經驗，若將美國消費者物價指數（CPI）年增幅和商品ETF的流入量對照，2008年以來，ETF流入量越高，通膨便越高，反之亦然，可見股市其實是通膨的領先指標。而11月美國的ETF流入金額再度創高，台北股市也同樣，0050、0056受益人數全部創高。2026年CPI是否會舊土復燃，跟著往高，引發憂慮。

​ 游庭皓： 民眾不反感通膨，而是討厭薪資跑不贏通膨 ​



游庭皓提到，明年利率可能類似1995年到2000年的葛林斯潘時期，當時逢網路泡沫，大量資金流入科技股，且當時光纖大爆發，原物料價格大漲。當時預估將進一步進入高度緊縮環節，但真實結果是美國前聯準會主席葛林斯潘在結合內部共識後，進入了緩步降息格局。網路革命剛開始時，葛林斯潘就判定此為一個生產力周期的大爆發，即將迎來一個奇異點，也就是人類生產力的顯著提升，人均所得將大幅翻倍。所以葛林斯潘大膽判定，就算通膨無法下降也無礙，因為科技生產力突破帶來的效用已大於通膨帶來的傷害了。

游庭皓提到，大眾之所以會在乎通膨3%、4%，是因長年習慣2%的通膨，也習慣薪資成長約2%，所以當通膨上升到3%到4%時，大眾便會緊張。但當時預判工資會增長5%到6%，通膨就算上升到3%也無影響。因此不用糾結於當前的通膨目標，只要確保工資一直跑贏通膨即可，民眾並不反感通膨，而是討厭自己的薪資跑不贏通膨。

游庭皓認為，2025年到2030年的確有些類似葛林斯潘時期的泡沫，因為明年AI資料中心都建造不完，AI泡沫破滅和算力過剩都還為之尚早。在此情況下，明年將迎來歷史上非常關鍵的時刻，也就是通膨幾乎沒有下滑，但降息碼數可能會比想像中多。此外，即便通膨上升，市場上可能不會如此擔憂了，因為生產力的提升已讓工資掌握通膨，最後呈現的效果就會類似1995年到2000年的緩降息、高通膨和高經濟成長的交疊，形成AI榮景。

