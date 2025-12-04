防災士達標差萬餘人！內政部攜手全台16間宮廟 辦「小橘書」宣講會

總統賴清德政府上任後大力推動全社會防衛韌性，內政部力拚今年底前完訓10萬名防災士。內政部今（4）日下午召開記者會說明，目前已有8萬4691人取得防災士證照；另一方面，為推廣國防部印製的「小橘書」《台灣全民安全指引》手冊，內政部本月也將請縣市首長參與在全國16間著名宮廟合作辦理的宣講會，內容涵蓋自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式。

內政部今日部務會報安排宗教及禮制司、消防署報告「《台灣全民安全指引》宣講會規劃情形及防災士培訓的整體推動情形」。內政部常務次長吳堂安表示，本月將邀請縣市首長參與在全國16間著名宮廟合作辦理的宣講會，透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念，涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式；另也將持續推動防災士培訓，盼年底前達成完訓10萬人目標，全面強化民防意識與社會韌性。

內政部今日下午召開部務會報後記者會，由主任秘書黃駿逸主持。據內政部統計，截至目前已有8萬4691人取得防災士證照，其中女性3萬餘人、約占35%，男性5萬餘人、約占65%，最年輕者僅8歲、來自彰化，最年長者92歲、來自南投。內政部強調，當前國際區域情勢複雜，台灣又位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，強化全民應變能力刻不容緩。

宮廟變防災教室 民眾學正確避難技能

有關在宮廟舉辦《台灣全民安全指引》宣講會，內政部說明，主辦單位為宗教司及消防署，每場次200人，將邀請當地縣市首長、村里長、廟方信眾及一般民眾，選定慶安宮、二結王公廟等16間著名宮廟作為宣講地點。內政部表示，寺院宮廟向來是社區的重要聚集場域，具有深厚的在地連結與民眾信賴基礎，希望借重宗教團體的號召力與公信力，將防災避難知識深入社區基層，協助在地鄉親與全體國民掌握正確的避難應變技能。

內政部指出，《台灣全民安全指引》整合多元災害情境的應變要領，如自然災害地震發生時的「趴下、掩護、穩住」動作要領、海嘯來襲時的垂直疏散原則、颱風豪雨期間的淹水與土石流警戒，及堰塞湖崩塌的撤離時機判斷等。同時，也納入戰時應變知識，包括防空警報辨識、就近避難原則、安全防護姿勢等實用資訊，協助民眾在各種緊急狀況下皆能迅速做出正確反應。

內政部強調，透過宗教團體這一重要社區平台，不僅能將防災避難知識普及到各個角落，也期望透過公私協力，整合民眾、社區與企業防災力量，共同推動「人人是防災士」的願景，使社會具備更完整的自救及互救能力，建構更加堅韌、安全的台灣。

