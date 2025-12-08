聯準會本周降息一碼？專家預估「機率超過80%」 下次降息機會應在這時
聯準會即將於本周召開利率市場決策會議，外界關注是否會延續降息節奏；康和期貨副總王為孝在節目《財經一路發》中提醒，此次不只要關注降息，還有聯準會將會公布新的經濟預測，同樣會影響股市表現，以目前的採購經理人指數（PMI）數據表現不算太差，但在新訂單減少以及庫存增加的趨勢，需要投資人持續關注。
王為孝指出，OECD預測 2026年全球主要經濟體成長將略為趨緩，從3.2％下降到2.9%，美國、日本、中國明年的經濟成長依序為1.7%、0.9%、4.4%，多數國家的經濟成長預測都是向下，但幅度不大，顯示經濟仍有一定的支撐力道，後續觀察市場資金是否充裕。王為孝建議，可以從美債發行狀況進行觀察，目前無論是殖利率、投標倍數都處於良好的狀態。
王為孝分析，目前市場對於本周聯準會降息1碼的機率超過80%，幾乎可以篤定一定降息，明年如果還要有大幅度的降息除非經濟不好，預估全年總共降息2碼，下半年還有一次降息機會，整體經濟會稍微降溫，但股市仍然維持在多頭格局，只是漲勢可能不如今年強勁。
針對日本央行的升息決策可能對全球金融市場衝擊，王為孝表示，日本過往在安倍經濟學下採取的貨幣寬鬆政策，目前的日本的確面臨通膨、工資上漲的問題，目前市場預期12月升息機率達7成，至於投資人擔心日本升息將重演日圓套利交易平倉導致股市大跌，王為孝認為，美國聯準會已停止縮表，市場資金不再那麼緊縮，加上市場已有預期日本央行升息，且日本自身因經濟體質以及汽車出口關稅無法支撐連續大幅升息，預期這次升息衝擊會比上次小很多。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 9
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 10
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資連5買！三大法人買超達191.17億元 股民直呼又要衝了：來真的？
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（8）日終場上漲322.89點，加權指數收28303.78點，漲幅1.15%，成交金額為4247.44億元。據證交所盤後公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
今年漲60％還不夠？ 世界黃金協會：明年再飆30％
世界黃金協會（World Gold Council）發布最新報告指出，黃金在2025年表現出色，迄今漲幅超過60%，並已創下逾50次歷史新高。這一亮眼成績主要受到地緣政治緊張、經濟不確定性升高、美元走軟以及價格上漲勢頭強勁等因素推動。投資者與各國央行紛紛增加黃金配置，以尋求投資組合的多元化與穩定性。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體還能衝！華邦電猛飆漲停「成交額199.7億」贏過台積電 PCB欣興、富喬都在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲238.52點至28,219.41點，截至上午11時20分暫報28,213.06...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話