聯準會本周降息一碼？專家預估「機率超過80%」 下次降息機會應在這時

聯準會即將於本周召開利率市場決策會議，外界關注是否會延續降息節奏；康和期貨副總王為孝在節目《財經一路發》中提醒，此次不只要關注降息，還有聯準會將會公布新的經濟預測，同樣會影響股市表現，以目前的採購經理人指數（PMI）數據表現不算太差，但在新訂單減少以及庫存增加的趨勢，需要投資人持續關注。

王為孝指出，OECD預測 2026年全球主要經濟體成長將略為趨緩，從3.2％下降到2.9%，美國、日本、中國明年的經濟成長依序為1.7%、0.9%、4.4%，多數國家的經濟成長預測都是向下，但幅度不大，顯示經濟仍有一定的支撐力道，後續觀察市場資金是否充裕。王為孝建議，可以從美債發行狀況進行觀察，目前無論是殖利率、投標倍數都處於良好的狀態。

王為孝分析，目前市場對於本周聯準會降息1碼的機率超過80%，幾乎可以篤定一定降息，明年如果還要有大幅度的降息除非經濟不好，預估全年總共降息2碼，下半年還有一次降息機會，整體經濟會稍微降溫，但股市仍然維持在多頭格局，只是漲勢可能不如今年強勁。

針對日本央行的升息決策可能對全球金融市場衝擊，王為孝表示，日本過往在安倍經濟學下採取的貨幣寬鬆政策，目前的日本的確面臨通膨、工資上漲的問題，目前市場預期12月升息機率達7成，至於投資人擔心日本升息將重演日圓套利交易平倉導致股市大跌，王為孝認為，美國聯準會已停止縮表，市場資金不再那麼緊縮，加上市場已有預期日本央行升息，且日本自身因經濟體質以及汽車出口關稅無法支撐連續大幅升息，預期這次升息衝擊會比上次小很多。

