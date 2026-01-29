聯準會決議如預期利率不變 一文掌握鮑爾談話重點

鮑爾於會後談話指出，觀察最近數據，經濟狀況比官員上次會議時的情況要好一些，經濟成長更加強勁，勞動市場也初步呈現穩定跡象，「過去一年，儘管新增就業成長速度大幅放緩，但失業率一定程度上已趨於穩定」。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）周三（美東時間 28 日）宣布利率如預期地按兵不動，聯邦基金利率區間維持在 3.5%～3.75% 之間，也未暗示近期會重啟降息，美債、美股變動不大。S&P 500 指數受科技股激勵，盤中一度突破 7,000 點，費城半導體指數收漲 2.3%。

美元方面，由於美國財政部長貝森特出面表態，美國一貫奉行「強勢美元」政策，「絕不會干預匯市來支撐日圓」，推動美元指數（DXY）當日反彈收在 96.337。

聯準會此次以 10：2 的表決結果通過不降息，支持方有：主席鮑爾；副主席威廉斯（John Williams）；巴爾（Michael Barr）；鮑曼（Michelle Bowman）；庫克（Lisa Cook）；哈馬克（Beth Hammack）；傑佛遜（Philip . Jefferson）；卡什卡利（Neel Kashkari）；洛根（Lorie Logan）及保爾森（Anna Paulson）；反對方有米蘭（Stephen Miran）與沃勒（Christopher Waller），他們傾向於在本次會議上降息一碼。

美國就業情況回穩

鮑爾於會後談話指出，觀察最近數據，經濟狀況比官員上次會議時的情況要好一些，經濟成長更加強勁，勞動市場也初步呈穩定跡象，「過去一年，儘管新增就業成長速度大幅放緩，但失業率一定程度上已趨於穩定」。

美國去年 12 月失業率為 4.4%，近幾月變化不大，非農業新增就業機會過去平均每個月僅增約 2.2 萬人；企業固定實質投資持續成長；同時，通膨仍處於相對較高水準；但住房部門相較下仍顯地疲弱。鮑爾指出，聯邦政府的停擺，可能對上一季的經濟活動造成了一定拖累，但隨著政府重新運作，這些影響預計將在本季度得到逆轉，並對增長形成支撐。

至於人工智慧的發展，鮑爾表示，短期內可能會看到 AI 消除就業／AI 導致職位被淘汰，但長期情況仍不明朗。

《華爾街日報》報導，聯準會前高級經濟學家威廉．英格利希（William B. English）表示，若勞動市場未進一步疲軟，預期下次降息可能就要等到鮑爾五月卸任聯準會主席後。「除非出現重大意外，否則他們可能會暫停降息一段時間」。

通膨仍偏高 但朝目標邁進

通膨方面，鮑爾表示，目前通膨水準仍高於聯準會 2% 的長期目標。基於美國消費者物價指數（CPI）的估計，截至 12 月的近 12 個月內，整體 PCE 年增率可能達 2.9%、核心 PCE 年增率達 3%。這很大程度地反映了商品通膨走升，其主要受關稅影響的推動；相較下，服務業通膨仍持續降溫。

不過，鮑爾表示，無論是市場指標或調查型指標皆顯示，通膨預期已自去年高點已有所回落，「長期通膨預期仍與我們 2% 的目標一致。」

利率政策不具明顯緊縮性

鮑爾指出，「就業和通膨之間仍存在緊張關係，但這情況比以前好很多」；從最新數據來看，很難說目前的政策立場明顯是偏緊縮性，更可能是呈「中性」、或略微偏緊一些。而升息並不是任何官員下一步行動之基本假設。

關稅通膨重要性日漸下降

《華爾街日報》指出，包括鮑爾在內的一些官員表示，他們越來越傾向忽略關稅引發的價格上漲。他們預計，這些影響只是「一次性調整」，尤其因為住房和勞動成本持續走軟；但另一些人依舊顯地不安，因通膨率已連五年高於聯準會 2% 的目標。

但鮑爾也說，若事實證明，企業「相當堅定地」將加徵關稅的成本全轉嫁給消費者，即使遞延性遲緩，官員們也不願宣布戰勝通膨。

此次會內意見分歧不大

相比上一次表決結果是近年來分歧最大的一次（3 位官員投了反對票，但反對方向並不完全一致——2 人反對降息，1 人贊成更大幅度降息）鮑爾說，周三的決定得到了非常廣泛的支持。

英格利希表示，當前的政治局勢有可能改變委員會的運作方式。 「通常情況下，聯準會是一個以共識方式運作的機構，」他說。但隨政治風險的增加和鮑爾任期的結束，他擔心「人們的立場，比以往任何時候都更加固執己見」。

持續捍衛央行獨立性



此次聯準會的利率決議，是在白宮施加政治壓力後做出的。今年一月，美國司法部對鮑爾去年向國會發表的言論展開刑事調查。先前，鮑爾透過視訊聲明表示「這是川普為推動降息的藉口」。而鮑爾在此次會後，則拒絕回答一些敏感的政治問題，但強烈表態要維護聯準會的獨立性。

鮑爾表示，聯準會理事庫克目前面臨的官司，可能是聯準會史上最重大的案件。他也建議，下一屆聯準會主席應遠離政治。

鮑爾不評論美元波動

在被問及近期美元波動時，鮑爾表示，不對美元發表評論。「我們不談美元，也不評論是什麼因素推動美元走勢，這並不適合由我們來評論。」並稱，美國財政部才是負責匯率事務的單位。

在總統川普淡化美元走貶影響後，美元指數於周二跌至多年低點。不過，隨著貝森特表態美國不會介入匯市後，美元在周三反彈。

