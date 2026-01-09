聯準會短期利率不變、川普關稅未判決 美股四指數收盤紅

美國12月非農就業人口數據，就業人數成長僅5萬人，低於專家預估的7.3萬人，不及市場預期，但進一步鞏固聯準會短期內維持利率不變的預期，且美國最高法院尚未判決總統川普實施關稅政策合法性，美股主要四大指數週五（9）收紅。

道瓊工業指數下跌237點，收在4萬9504點；那斯達克指數上漲191點，收在2萬3671點；S&P500指數上漲44點，收在6966點；費城半導體指數上漲202點，收在7638點。

