聯準會維持利率不變 鮑爾暗示短期內不急於降息

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定維持利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟表現穩健，且通膨與就業風險均已降低，這可能意味在進一步降息前，仍需等待一段時間。

路透社報導，在聯準會兩天會議結束後，鮑爾舉行記者會表示：「經濟再次以強勁表現讓我們感到驚訝。」聯準會決策官員以10比2的票數，將基準利率維持在3.50%至3.75%區間。

鮑爾指出，鑒於內部對這項決定有廣泛支持，聯準會目前「處於有利地位」，可以評估何時或是否需要再次降息。

「有可能出現各種組合，甚至無限多種組合，讓我們決定採取行動。」他舉例說，勞動市場走弱或通膨率回落到聯準會2%目標，都是可能的情況。

自聯準會去年12月決定連續第三次降息以來，鮑爾表示：「通膨上行風險與就業下行風險都已減弱，但這些風險依然存在。我們認為目前的政策處於良好狀態。」

被視為鮑爾任期於5月屆滿後的繼任人選之一的聯準會理事華勒（Christopher Waller），以及目前暫離白宮經濟顧問職務的理事米蘭（Stephen Miran）均對決議提出異議，主張應降息25個基點（0.25個百分點）。

這項原本已被金融市場廣泛預期的利率決定，在會後記者會上卻被其他議題蓋過。媒體詢問鮑爾有關聯準會獨立性是否受到威脅，以及他的主席任期5月結束後，是否有意繼續留任央行。川普政府本月稍早對鮑爾展開刑事調查，使相關議題再度引發關注。

鮑爾先前表示，這項調查意在施壓聯準會，迫使其依照總統之意降息。他今天拒絕進一步評論。

然而，他對未來接班人提出建議，稱「不要被捲入民選政治」，還表示下任聯準會主席應努力向負責監督央行的國會負責。

聯邦公開市場委員會（FOMC）政策聲明並未暗示下一次降息時間，僅指出「進一步調整」政策利率的幅度與時點，將取決於後續數據與經濟前景。這樣的措辭也出現在鮑爾的談話中。

經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）在政策決定後表示：「我們預期聯準會將進入一段較長時間的暫停期。利率已接近中性水準，就業市場正趨於穩定。」他預期，目前仍高於聯準會目標約1個百分點的通膨率終將回落，將促使聯準會在6月與9月降息。

這樣的時程，意味著下一次利率決定很可能由鮑爾的繼任者主導。川普預計很快提名人選，並由參議院確認，以便在6月16日至17日的會議前就任。

鮑爾預期關稅帶來的影響將在今年年中消退。若未如預期發生，可能會為繼任者帶來立即的政策兩難。政策委員會仍深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後物價快速上漲的陰影影響，擔心連續五年高於目標的物價上漲，恐使未來通膨更難以控制。

不過，鮑爾表示目前通膨預期仍受控制，讓聯準會得以特別關注市場是否保持穩定。（譯者：徐睿承）1150129