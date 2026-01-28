聯準會維持3.5至3.75％利率 內部幾乎一致同意僅兩位川普盟友反對



美國聯準會主席鮑爾28日宣布維持利率不變，他認為當前美國經濟表現穩健，通膨與就業面臨的風險均已下降。這樣的前景可能意味著，在進一步調降借貸成本之前，仍需等待相當長的一段時間。

繼連三次降息後 為何不再繼續降息？

路透社報導，聯準會決策者在為期兩天的貨幣政策會議後，以10比2的投票結果決定將央行基準利率維持在3.50至3.75％區間。鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示：「經濟的強勁表現再次讓我們感到驚訝」，所以聯準會內部對該決策給予了廣泛支持，而且聯準會仍然「處於有利地位」。

鮑爾指出，聯準會依舊可以評估何時或是否需要再次降息，「可能出現各種、甚至無限多種情況，都會促使聯準會採取行動」，其中兩種可能性是勞動力市場疲軟或通膨回落至聯準會2%目標。自聯準會去年12月召開貨幣政策會議、連續第三次降息以來，「通膨上行風險和就業下行風險已經減弱，但仍然存在。我們認為目前的政策形勢良好。」

聯準會理事華勒（Christopher Waller）——被視為在鮑爾於5月結束主席任期後可能接任的人選之一，以及目前請假、暫離白宮經濟顧問職務的米蘭（Stephen Miran）都投下反對票，主張降息0.25個百分點。

鮑爾不久後卸任 降息與否留待後人

聯準會負責制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中並未釋出任何有關下一次降息時間點的線索，僅指出未來是否、以及何時進一步調整政策利率的「幅度與時機」將取決於後續公布的經濟數據與整體經濟前景。鮑爾在他的談話中也使用了類似的措辭。

牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）表示：「我們預期聯準會將維持長時間利率不變。利率已接近中性水準，勞動市場條件也正在穩定」。他預期，由於通膨仍比聯準會目標高約1個百分點，最終通膨下降將可能促使聯準會在6月與9月降息。

這種前景可能會將下一次利率決策交給鮑爾的接任者來做。預計美國總統川普將很快提名接任人選，並由參議院在6月16日至17日的會議前完成確認，以便領導當次貨幣政策會議。

