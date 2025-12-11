聯準會買400億美元短債，台股能受惠？專家揭降息後「三大投資邏輯改變」

美國聯準會主席鮑爾在周三（10日）政策會議後宣布降息1碼，對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT指出，聯準會降息後，投資人有三大投資邏輯180度改變。

蔡明彰表示，第一點，這次FOMC（美國聯邦公開市場委員會）最大亮點並非降息1碼，而是啟動短期債券購買，但這筆資金不會流向台股。從12月12日開始，聯準會每月將購買短期國庫券（例如一年期以下，甚至短到3或6個月），規模約400億美元（約1.2兆台幣），表面上看金額很大，但因為是短期債券，這麼短的短債資金會從美國外溢到台灣嗎？不會，何況只買幾個月，具體是幾個月，聯準會主席鮑爾沒講，但之後說每個月買400億美金的購債，金額會逐漸減少，所以幾個月很短，且金額還會減少。

廣告 廣告

蔡明彰提到，新債王岡拉克認為，這是鮑爾任內最後一次降息，鮑爾明年5月將卸任聯準會主席，他的心態就有點像當兵剩100天，要退伍了，這100天什麼都不幹，不要出錯就好，天天數饅頭過日子，所以任內不會降息，這就是 「鷹式降息」，降了這次要等很久，股市期待資金的動能沒有了。

蔡明彰表示，現在每月購買400億美元短期債券，相當於釋放400億美元資金到市場，但市場流動性不足。回顧2020年新冠疫情期間，經濟不好、股市暴跌，聯準會啟動無限購債的QE，那時每個月購債的規模是1200億美金，當時聯準會發出1200億美金的債券都長期的，美國錢就太多，資金跑到亞洲，所以那段時間台股狂飆，相比之下，這次是短期債券，所以資金會外溢到台灣嗎？

第二個改變，蔡明彰指出，美國主要指數在宣布降息後普遍收紅，當中有一個重要邏輯，大家是盡量 「買小不買大」，而且低基期最好。昨日，道瓊運輸指數漲2.66%，羅素2000漲1.36%，以前印象中，降息後科技股是最受惠的，但那斯達克小漲0.33%，因為它基期高，今年已經漲了22%。那麼關台灣什麼事？台版的買小不買大出現了，今年集中市場的YTD高達23%，所以今（11）日集中市場震盪的幅度高達500點；反觀，今年櫃買漲幅只有4%，所以櫃買反而比較強。

蔡明彰提到，台積電ADR昨日漲了2%，盤中跟收盤都改寫歷史新高價，但台積電普通股今日未突破1525元的天價，加上今日是季度除息5元也沒填息，所以很怪，為什麼過6小時後立刻變臉，就是大家認為，最大量點 「每個月買400億美金的短債資金不會外溢到亞洲、台灣來」。

第三個改變，蔡明彰表示，以前聽到AI支出有多大、要蓋資料中心，利多，現在不是票房保證。甲骨文的財報財測暴雷，上季營收與財測雙雙低於預期，且上季未履約義務同比暴增438%，達5230億美元，意味著公司已與客戶簽約，但尚未提供服務或產品，這原本是未來營收的利多。回顧9月10日甲骨文發布財報時，就講未履約的義務多少多少，一天漲了36%，股價漲到327美元，現在反而變利空，因為年度資本支出預算比預期多出150億美元，但現金流要付100億美金，盤後暴雷跌了10%。到了亞洲，軟體銀行、海力士今日也沒有反映聯準會的降息利多，股價都跌。

更多風傳媒報導

