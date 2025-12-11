聯準會轉開資金水龍頭，市場卻只上演「一日行情」？專家建議股債投資這樣布局

美國聯準會（Fed）再次降息，同步啟動新一輪購債計畫，姿態也不如外界原先設想的「鷹派」，激勵股債市場、貴金屬與非美貨幣的表現，但股市樂觀氛圍隨即又被AI泡沫恐慌澆滅，大漲行情曇花一現。法人認為，在貨幣政策偏向寬鬆的環境下，仍然看好後市表現。

富達國際對於股市維持「加碼」立場，尤其看好日本與新興市場股票，至於全球政府公債則保持「中立」，主要因為美國經濟韌性與財政赤字，限制美債殖利率下行空間。

富達分析，隨著降息循環持續、經濟基本面暫時無虞，短期波動可能來自評價調整，投資人可透過全球優質企業的股息，尋求穩健的總報酬。同時，股債相關性提升，建議採用包含另類資產與原物料的全球平衡策略，動態參與市場機會。

亞洲股市估值具吸引力 明年可望續強

瀚亞投信投資長林如惠指出，美國經濟成長在2026年恐面臨放緩，而且通膨仍具黏著性，這將持續支撐亞洲市場的優異表現。由於美國資產估值偏高，資產配置策略可採取多元分散，除了配置美股，也建議將部分資產分配至優質亞洲資產。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平說明，標普500指數企業第三季財報依舊亮眼，尤其科技族群，超乎市場預期的比例明顯高於其他產業，加上經濟成長前景信心提升，市場近期上調標普500指數今、明兩年的每股盈餘，並同步調高本益比區間。

展望其他市場，歐盟已與美國達成貿易協議，有助於降低未來部分貿易不確定性，加上歐洲央行寬鬆政策、德國擴大財政支出、通膨放緩，以及歐股估值仍偏低等背景，股市可望獲得支撐。

日本方面，通膨型經濟轉型帶來更高名目成長率，擴大股價上漲空間，企業大量回購股票也有助於股價。新任首相高市早苗預計持續透過經濟成長降低債務比重，諸多因素有利日股維持多頭格局。

瀚亞投信也持續將印度股市調整為超配。印度經濟利多來自近期 GST（商品與服務稅）改革、企業獲利表現佳及消費者信心強勁，加上第二季財報普遍優於預期，目前外資尚未完全回籠，2026年有望見到內外資同步再注入印度股市，進一步推升行情。​

至於中國股市，今年在科技股帶動下，整體指數走高。瀚亞投信認為，儘管估值隨著股價上漲而升高，但相較歷史區間仍有表現空間。然而，科技股以外產業普遍疲弱，消費信心低檔徘徊，中國科技與AI崛起尚未帶動經濟脫離停滯，「如何降低出口依賴、提升內需貢獻度，將是中國政府的重要課題。」

資料來源：瀚亞投信

成長穩、降息緩 美國非投等債更吸金​



富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出明年可能暫停降息的訊號，展望2026年將迎來成長穩而降息緩的環境，市場對於降息的預期可能也會隨著經濟數據與聯準會主席人事消息有大幅波動，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債。

根據近30年統計資料顯示，當美國經濟穩健成長時，美國非投資等級債表現明顯優於公債與投資級債，而且在過去3年利率高度波動的環境，非投資等級債的波動度也明顯較輕。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在《大而美法案》刺激下，美國經濟明年可能好過今年，因此團隊評估聯準會降息態度將非常審慎，美國的債務負擔與市場對降息預期的變化仍將牽動利率波動，美國非投資等級債存續期間短，受到利率波動影響小，而且強韌的經濟表現將支撐企業獲利與健康的財務體質，加上仍有7%左右的殖利率水準，將持續吸引資金青睞。

富蘭克林證券投顧建議，考量經濟穩健成長而降息前景放緩的環境，與經濟成長連動性高、利率敏感度低的非投資等級公司債型基金可以作為配置核心，較為保守的投資人則可精選收益複合債型基金廣納各類債券機會。此外，美元利差優勢削減下，也可納入新興國家當地公債型基金等非美貨幣資產，藉此分散美元部位，同時掌握非美貨幣升值潛力。



