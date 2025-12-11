聯準會轉開資金水龍頭，市場卻只上演「一日行情」？專家建議股債投資這樣布局
美國聯準會（Fed）再次降息，同步啟動新一輪購債計畫，姿態也不如外界原先設想的「鷹派」，激勵股債市場、貴金屬與非美貨幣的表現，但股市樂觀氛圍隨即又被AI泡沫恐慌澆滅，大漲行情曇花一現。法人認為，在貨幣政策偏向寬鬆的環境下，仍然看好後市表現。
富達國際對於股市維持「加碼」立場，尤其看好日本與新興市場股票，至於全球政府公債則保持「中立」，主要因為美國經濟韌性與財政赤字，限制美債殖利率下行空間。
富達分析，隨著降息循環持續、經濟基本面暫時無虞，短期波動可能來自評價調整，投資人可透過全球優質企業的股息，尋求穩健的總報酬。同時，股債相關性提升，建議採用包含另類資產與原物料的全球平衡策略，動態參與市場機會。
亞洲股市估值具吸引力 明年可望續強
瀚亞投信投資長林如惠指出，美國經濟成長在2026年恐面臨放緩，而且通膨仍具黏著性，這將持續支撐亞洲市場的優異表現。由於美國資產估值偏高，資產配置策略可採取多元分散，除了配置美股，也建議將部分資產分配至優質亞洲資產。
瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平說明，標普500指數企業第三季財報依舊亮眼，尤其科技族群，超乎市場預期的比例明顯高於其他產業，加上經濟成長前景信心提升，市場近期上調標普500指數今、明兩年的每股盈餘，並同步調高本益比區間。
展望其他市場，歐盟已與美國達成貿易協議，有助於降低未來部分貿易不確定性，加上歐洲央行寬鬆政策、德國擴大財政支出、通膨放緩，以及歐股估值仍偏低等背景，股市可望獲得支撐。
日本方面，通膨型經濟轉型帶來更高名目成長率，擴大股價上漲空間，企業大量回購股票也有助於股價。新任首相高市早苗預計持續透過經濟成長降低債務比重，諸多因素有利日股維持多頭格局。
瀚亞投信也持續將印度股市調整為超配。印度經濟利多來自近期 GST（商品與服務稅）改革、企業獲利表現佳及消費者信心強勁，加上第二季財報普遍優於預期，目前外資尚未完全回籠，2026年有望見到內外資同步再注入印度股市，進一步推升行情。
至於中國股市，今年在科技股帶動下，整體指數走高。瀚亞投信認為，儘管估值隨著股價上漲而升高，但相較歷史區間仍有表現空間。然而，科技股以外產業普遍疲弱，消費信心低檔徘徊，中國科技與AI崛起尚未帶動經濟脫離停滯，「如何降低出口依賴、提升內需貢獻度，將是中國政府的重要課題。」
成長穩、降息緩 美國非投等債更吸金
富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出明年可能暫停降息的訊號，展望2026年將迎來成長穩而降息緩的環境，市場對於降息的預期可能也會隨著經濟數據與聯準會主席人事消息有大幅波動，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債。
根據近30年統計資料顯示，當美國經濟穩健成長時，美國非投資等級債表現明顯優於公債與投資級債，而且在過去3年利率高度波動的環境，非投資等級債的波動度也明顯較輕。
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在《大而美法案》刺激下，美國經濟明年可能好過今年，因此團隊評估聯準會降息態度將非常審慎，美國的債務負擔與市場對降息預期的變化仍將牽動利率波動，美國非投資等級債存續期間短，受到利率波動影響小，而且強韌的經濟表現將支撐企業獲利與健康的財務體質，加上仍有7%左右的殖利率水準，將持續吸引資金青睞。
富蘭克林證券投顧建議，考量經濟穩健成長而降息前景放緩的環境，與經濟成長連動性高、利率敏感度低的非投資等級公司債型基金可以作為配置核心，較為保守的投資人則可精選收益複合債型基金廣納各類債券機會。此外，美元利差優勢削減下，也可納入新興國家當地公債型基金等非美貨幣資產，藉此分散美元部位，同時掌握非美貨幣升值潛力。
更多風傳媒報導
其他人也在看
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 10
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 42
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 13
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 127
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 9 小時前 ・ 2
13檔業績創高 法人搶進場
全球股市2025年熱鬧非凡，台股更是一舉飛越諸多關卡、締造多項里程碑，而隨時序進入2025年底，上市櫃公司也迎來今年最後一波業績公布，11月營收全數出爐，統計共有87家公司11月營收創下歷史新高，家數較前月明顯成長，台新新光金（2887）、廣達（2382）、南亞科（2408）、國巨*（2327）等13檔本月來獲得法人買超力挺，成為投資人關注焦點。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
連接器廠驊陞科技12/22上市 公開承銷價40元
連接器廠商驊陞科技（6272）將於22日掛牌上市，於16日將進行公開抽籤，今日也完成競拍，得標均價為43.74元，故公開申購承銷價以40元溢價發行，並於10日至12日間開放抽籤申購。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜
記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
台積電11月營收3436億元「月減6.5%」 ！還是史上最強11月
晶圓代工廠台積電 (2330) 今（10）日公布11月營收為新台幣3,436億1,400萬元，較上月減少了6.5%，主要是10月營收為歷年新高，以致基期較高，不過，11月業績仍較去年同期的（2760億元）成長超過兩成，最強11月。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
高股息、市值型ETF大對決！AI下個階段 布局哪種ETF更能賺？年終獎金要梭哈還是慢慢布局股市？
高股息ETF年年配息，市值型ETF默默成長，投資人到底該選哪一種才能真的賺到獲利？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請證券分析師股添樂進行分析，他直言高息ETF仍可續抱，並教戰2026年AI狂熱續燒的ETF布局方向。領到年終想前進股市，該選單筆all in還是分批進場？專家分析兩種操作的優缺點。投資新手村進入「K線進階班」，哪種型態有低接買盤？哪種暗藏獲利了解賣壓？一次看懂六大紅K線圖代表的涵義。荷包診聊室聊到「川普投顧」，最近川普大買債券，債市後市如何？進擊的荷包 ・ 1 天前 ・ 發起對話
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 32
電力、航太竄升新主流！這2檔買氣狂升 半年暴增近5萬人
2025年美股受惠重啟降息，使美股牛勢帶勁，加上川普AI、核能、機器人產業利多政策三箭齊發，助攻科技、電力、航太ETF買氣再掀高潮，根據CMoney統計，截至12/5止，共有6檔海外股票ETF買氣強強滾，受益人數不論近一週、本季以來，或半年來均同步成長，展現市場強勁買盤力道，其中，又以新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)主題投資買氣最強，近半年來人數分別增加2.6萬人、1.9萬人，儘管11月以來美股稍有回檔，仍不減國內搶買電力、航太防衛等熱門主題ETF申購買氣。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話