聯準會轉鴿資金回流！國泰投信看好AI長多頭 推它布局台股

台股近期走勢震盪，加權指數日前受到AI泡沫疑慮、美國聯準會鷹派發言影響而慘崩千點、失守季線，但隨聯準會轉鴿，金融市場預期12月降息可能性飆升至8成，美國股市應聲大漲，台股延續漲勢站上27,000點大關。國泰投信表示，股市在高檔震盪階段，市場對消息面反應更敏感，短線波動加劇，但AI產業長期趨勢不變，建議投資人採取定期定額或逢低買進策略，透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），參與台股長期成長。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，美國總統川普重返白宮後，移民政策趨嚴並祭出高額關稅，使企業為降低成本而限縮人力，製造業勞力供給面臨挑戰，加速自動化進程。聯準會在抑制通膨與維護勞動力之間權衡，如今擔心就業市場惡化的態勢顯著大於通膨壓力，政策重心逐漸轉向保護勞動力，隨近期聯準會官員暗示貨幣政策將放寬，重燃市場樂觀情緒，資金回流風險性資產，其中科技類股再度領漲，成為大盤反彈的主要推手。

為何降息對科技股如此重要？蘇鼎宇表示，現今國家及企業間的AI軍備競賽打得如火如荼，大型雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜、Google及Meta不斷調升資本支出，法人統計11家CSP業者今年的資本支出已達4,689億美元，明年更上看6,000億美元。這些企業勢必仰賴大量借款，聯準會降息意味資金成本降低，對AI基礎建設是一大利多。然科技股評價位居相對高檔，加上近期聯準會受到美國政府先前關門，導致數據延遲公布影響，多空訊息反覆，市場情緒擺盪，導致波動幅度擴大，不過在企業獲利持續成長下，AI產業長期趨勢仍具吸引力。

蘇鼎宇表示，在台股震盪之際，建議投資人選擇與大盤連動性高的市值型ETF，如國泰台灣領袖50與加權指數相關係數達0.99，可跟隨市場成長同步布局。00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，主要成分股包括台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金、中信金等，半導體業占比達51.36%、金融保險占比13.44%，另涵蓋電腦及周邊設備、電子零組件等產業，反映台股核心企業動能，適合在現階段透過定期定額、逢低加碼策略，長期參與台股市值成長。

