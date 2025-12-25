聯準會連三降息！錢其實流向這裡 這檔衝破千億不是偶然

財經中心／余國棟報導

聯準會下調聯邦基準利率至3.5~3.75%區間，累計今年已降息3碼。在債市佈局上，投資人應以追逐債息收益為主要訴求，可優先選擇佈局中長期債券。（示意圖/ PIXABAY）

聯準會重申現行通膨疑慮仍存，且美國就業情況仍面臨下行風險，導致Fed內部官員意見分歧，短期內提高明年初降息門檻。聯準會連3降息，投資人現在該如何佈局？聯準會下調聯邦基準利率至3.5~3.75%區間，累計今年已降息3碼。國泰投信表示，在債市佈局上，投資人應以追逐債息收益為主要訴求，可優先選擇佈局中長期債券。如國泰20年美債(00687B)以及月配息機制金融債國泰10Y+金融債 (00933B)。

近期債市熱度提升，國泰10Y+金融債 (00933B)資產規模於日前正式突破新台幣千億元大關，為今年規模增長最多的在台掛牌金融債ETF，躍升ETF千億俱樂部新成員。

國泰10Y+金融債 (00933B)基金經理人鄭凱允表示，美國財報季以來，市場持續上修S&P500獲利，其中金融板塊上修幅度最超乎預期，投資人可適時關注美國大型銀行發行的投資等級金融債，具備資本充足、基本面穩健等特點，兼具國債性質與較高債息的獲利機會，是兼顧安全與收益的理想選擇。00933B為全台第一檔採月配息機制，並納入收益平準金的債券ETF，為投資人提供更高的資金運用彈性與規劃空間，可根據市場變化靈活調整資產配置，投資人有望先享息收，並提前佈局捕捉資本利得成長機會。

國泰20年美債(00687B)基金經理人陳思翰表示，中長期來看，聯準會整體態度仍偏向維持寬鬆政策。從FedWatch點陣圖可見，2026年至2028年仍隱含至少2碼降息空間，維持緩降息步調。

觀察近期00687B價量齊揚，顯見在政策寬鬆預期下，債券型ETF受到投資人青睞，加上近期美股受到甲骨文財報暴雷影響，四大指數漲跌互見，建議穩健型投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，把握潛在利率回落機會。

