聯準會連三降息！鮑爾示警就業風險大於通膨

美國聯邦準備理事會（Fed）於美國時間 12 月 10 日宣布再度降息 1 碼（0.25 個百分點），將基準利率下調至 3.5%～3.75%，形成 2025 年來的「連三降」。主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會指出，目前的政策立場「相當到位」，接下來將觀察通膨和就業市場走勢，再評估是否需要進一步降息。

鮑爾表示，這次決策是「艱難的抉擇」，因為通膨仍高於 2% 目標，但壓力主要來自關稅等外部因素；相較之下，勞動市場的降溫更令人擔憂。他強調，Fed 必須在物價穩定與維持就業之間取得平衡，「短期內不存在零風險的政策路徑」。

廣告 廣告

與政策聲明同時發布的利率點陣圖顯示（下圖），多數決策官員預期 2025 年底利率將落在 3%～4% 之間，反映未來仍有降息空間。進入 2026、2027 年後，點位呈現更明顯下移，顯示官員普遍認為利率將逐步回到較中性的區間。

在經濟預測部分，Fed 指出通膨下行動能雖具備，但降速將比過去一年更緩慢。PCE 通膨預估在 2025 年仍將維持於 2.8%～3% 區間，並於 2026 年起逐步回落至接近目標水準。另一方面，失業率預測則顯示就業市場將持續降溫，2025 至 2027 年維持在 4%～4.5% 範圍內，屬歷史標準下的健康水準。

值得關注的是，Fed 在聲明中新增「短期國庫券購買」相關措辭，指出若銀行準備金下降至過低水準，將視需要買入短天期國債，以確保金融體系流動性穩定。

（本文資訊、圖源：YouTube 影片－FOMC Introductory Statement, December 10, 2025）

看更多》

聯準會宣布連三降！鮑爾：政策已相當到位，可觀望是否再降息

聯準會連 3 次降息！對台股、房市、匯率有什麼影響？