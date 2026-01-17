聯準會遭政治干預！恐大規模量化寬鬆 中國美債持倉降至新低

美國總統川普2017年曾在華盛頓白宮玫瑰園，宣布提名鮑威爾為下一任聯準會主席。（圖／達志／美聯社）

中國在去年11月持續削減其持有的美國國債規模，降至2008年以來的最低水準，這一動向與全球整體趨勢背道而馳，當月外國對美國債務工具的總持有量才剛創下歷史新高。

據《南華早報》報導，分析人士指出，在美國總統川普（Donald Trump）主政背景下，聯準會（Fed）決策遭政治干預的前景，已加深了北京對其美國債務曝險的憂慮，未來進一步減持的可能性正在上升。

根據美國財政部（US Treasury Department）於美東時間15日公布的數據，北京在去年11月持有的美國國債規模降至6,826億美元，低於10月的6,887億美元。

廣告 廣告

依據中國金融數據和信息數據提供商「萬得資訊」的統計，這是自2008年9月以來的最低水位，也意味著自去年1月以來，中國的持倉已累計下滑近1成。

中國復旦大學科技創新管理研究中心首席經濟學家邵宇表示，隨著美國債務永續性風險持續上升，北京顯然準備繼續削減其持有的美債規模，「如此龐大的債務累積看起來就像龐氏騙局（Ponzi scheme），不斷發行更多新債來替換舊債。中國不想再繼續玩這個遊戲了。」

中國減持美債的背景，也包括對聯準會未來走向的高度不確定性。在川普政府期間，聯準會的決策獨立性已面臨威脅。任期將於5月屆滿的聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）曾在11日透露，川普政府已對他展開刑事調查。

鮑威爾認為，川普此舉是因為他公然拒絕依照總統的偏好來設定利率。但可能即將宣布下1任聯準會主席人選的川普，則聲稱自己對該項調查毫不知情。

邵宇指出：「他的任命人選毫無疑問會更加順從」，這意味著在川普的指示下，聯準會未來可能會推動快速降息，並啟動大規模量化寬鬆政策，以支撐包括人工智慧泡沫在內的基礎建設投資。他認為，在此背景下，北京很可能會持續調整其戰略儲備配置，轉向其他資產，包括黃金、非美元貨幣，以及海外股權投資。

中國持有美國國債的規模，自川普1.0開始便進入1段緩慢、但並不平順的下降趨勢。今年3月，中國在外國美債持有國排名中滑落至第3名，落後於日本與英國。官方數據顯示，中國於去年12月連續第14個月增持黃金，當月增加3萬盎司，使其黃金總儲備達到7,415萬盎司。

與此同時，其他國家在11月仍持續加碼美債，外國持有的美國國債總額由10月的9兆2,400億美元，攀升至9兆3,600億美元，創下歷史新高。

作為美國國債最大的2個外國持有國，日本與英國在當月均提高了其持倉。日本的持有規模增加36億美元，達到1兆2,000億美元；英國則增加106億美元，至8,885億美元。第4大持有國比利時亦將其持倉提高126億美元，至4,810億美元；加拿大的持有量更大幅增加531億美元，達到4,722億美元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了