聯準會降息助攻！台積電秒填息站上1510元 台股一度衝破前高

台積電今日除息5元，預計影響加權指數約40.26點。（圖／鏡週刊提供）

降息終於來了！美國聯準會宣布降息一碼，助攻今日除息5元的台積電秒填息，同時站上1510元，帶動加權指數一度衝破盤中前高，最高來到28568點。

美國聯準會如市場預期降息一碼，將聯邦資金利率下修至3.5%~3.75%，助攻台積電在今日除息5元後秒填息，上漲10元，漲幅0.66%，股價來到1510元，同時也帶動加權指數突破史上新高，最高觸及28568點。

根據證交所統計，今日有台積電（2330）、迅得（6438）等2檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點。

其他權值股方面，鴻海上漲0.5元，漲幅0.21%，股價來到234元，台達電上漲4元，漲幅0.41%，股價來到972元，聯發科下跌15元，跌幅1.02%，股價來到1445元。



