聯準會降息可能喊卡，債券投資人怎麼辦？專家解析這些ETF投資機會

隨著經濟情勢的演變，市場似乎已不指望美國聯準會（Fed）12月如期降息，日後的貨幣政策路徑恐怕更為曲折，除了股市行情受挫，債市投資人也不敢大意。專家認為，全球股市仍處歷史高檔水準，投資人應審慎思考投資組合，適度提高債券比重。

彭博行業研究美國信貸首席策略師Noel Hebert表示，美國投資級信貸的收益率持續支撐需求，但風險定價已經顯得偏高。如果2026年經濟過熱或過冷，可能對報酬構成威。與此同時，科技驅動的新發行也可能開始對利差造成壓力。

股市仍在歷史高檔 專家建議 提高債券比重 ​

國泰投信投資長蔡宜芳指出，國泰投信債券型ETF涵蓋不同天期、風險層級、區域標的及配息機制，滿足短期現金管理與長期資金配置需求。短期現金管理重視安全、低波動與高流動性，例如國泰US短期公債（00865B）投資於到期日小於一年的短期美國政府公債，幾乎無信用風險。

廣告 廣告

至於長期配置，可以關注信用評等佳的長天期公司債或特定產業債，例如金融、公用事業等；如果希望靈活操作，追求資本利得，則可擇時布局長天期公債或信用利差較高的債券。

蔡宜芳說，全球股市仍處於歷史高點，投資人應適度提高債券比重，藉由信用評等佳的長天期公債或公司債保護下檔風險。

她也提醒，台灣債市淺碟，市面上債券ETF多為外幣標的，定期定額布局有望降低外匯風險，並享受固定收益資產優勢。

全球債券ETF規模突飛猛進 2030年上看 6兆美元 ​

國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁表示，全球債券ETF市場近10年累積成長超過5倍，資產規模已經突破3兆美元，預估2030年有望上看6兆美元，顯示債券ETF需求持續強勁。

陳郁仁指出，目前全球債券ETF仍以被動式產品為主，占比約84%，但主動式ETF近10年年均成長率達37%，高於被動式的20%，去年美國主動式債券ETF資產規模翻倍至2820億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。

主動、被動債券ETF如何選擇？

國泰投信分析，主動式債券ETF具備更廣的投資範圍與操作彈性，能依據總體經濟與利率環境，靈活調整產業配置、信用評等與存續期間，有機會創造超額報酬。然而，被動式固定收益ETF在流動性表現上更具優勢，而且成交量與市場深度更能滿足大型資金的交易需求。

觀察美國固定收益ETF各期間平均年化報酬表現，主被動差異並不大，但各主動式基金間的報酬有顯著差異，表現高度依賴經理人選債與配置能力，加上主動式費用率較被動式來得高，投資人需審慎評估成本與報酬。



更多風傳媒報導

