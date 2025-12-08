聯準會降息在望？蔡明彰提3大觀察重點：這情況「美股恐陷下跌風險」

​聯準會今年最後一場利率市場決策會議即將召開，同時包括甲骨文、博通、好市多等美股指標類股也都將於本周發布財報，股市專家蔡明彰節目中評估，市場普遍預期降息一碼，但真正的觀察重點在於聯準會中反對降息人數、主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會以及聯準會最新經濟預測，將會是後續的觀察重點。

蔡明彰指出，假如有三票或以上委員投下反對票，代表是聯準會釋放出鷹派訊號，認為降息本身已經反應在股市漲幅中，代表市場已過度反應降息利多，美股可能出現利多出盡的下跌風險。另外的看點在於鮑爾的記者會，外界現在普遍認為，鮑爾在記者會上的聲明預計會釋放出偏向鴿派的訊息。蔡明彰表示，聯準會最新的美國經濟預測，如果上調2026年的經濟展望，聯準會後續的降息空間可能就不高。

除了聯準會外，蔡明彰認為，本周科技巨頭的財報公布，將是檢驗AI技術是否轉化為實際營收的關鍵，甲骨文作為OpenAI 概念股的股市風向球，與Google 概念股的Broadcom將能夠看出TPU與以輝達為首的GPU在AI競賽中的對決。蔡明彰分析，博通今年的股價已經漲了快70%，市場也傳聞微軟也開始靠向博通開發客製化晶片（ASIC），意味著可能減少對輝達GPU 的依賴。

