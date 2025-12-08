聯準會降息在望？蔡明彰提3大觀察重點：這情況「美股恐陷下跌風險」
聯準會今年最後一場利率市場決策會議即將召開，同時包括甲骨文、博通、好市多等美股指標類股也都將於本周發布財報，股市專家蔡明彰節目中評估，市場普遍預期降息一碼，但真正的觀察重點在於聯準會中反對降息人數、主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會以及聯準會最新經濟預測，將會是後續的觀察重點。
蔡明彰指出，假如有三票或以上委員投下反對票，代表是聯準會釋放出鷹派訊號，認為降息本身已經反應在股市漲幅中，代表市場已過度反應降息利多，美股可能出現利多出盡的下跌風險。另外的看點在於鮑爾的記者會，外界現在普遍認為，鮑爾在記者會上的聲明預計會釋放出偏向鴿派的訊息。蔡明彰表示，聯準會最新的美國經濟預測，如果上調2026年的經濟展望，聯準會後續的降息空間可能就不高。
除了聯準會外，蔡明彰認為，本周科技巨頭的財報公布，將是檢驗AI技術是否轉化為實際營收的關鍵，甲骨文作為OpenAI 概念股的股市風向球，與Google 概念股的Broadcom將能夠看出TPU與以輝達為首的GPU在AI競賽中的對決。蔡明彰分析，博通今年的股價已經漲了快70%，市場也傳聞微軟也開始靠向博通開發客製化晶片（ASIC），意味著可能減少對輝達GPU 的依賴。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 9
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
國家報明牌2／8檔TISA台股基金黑馬出列 冠軍3年報酬飆151%
TISA基金是由專家學者組成委員會，從目前市場上銷售逾2000檔基金池中，嚴格篩選出「適格基金清單」；而「TISA級別」則是從中再挑出具管理費折扣優勢的基金。本刊精選8檔最具代表性的台股基金，長線投資人可進一步追蹤。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 1
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話