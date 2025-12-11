聯準會降息恐為短期內最後一次！鮑威爾：再降難以證明合理性

美國聯準會（Fed）12月10日宣布降息1碼，創下三年多來最低水準。不過，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後記者會中明確表示，未來進一步降息將更加困難，央行已「做好準備等待觀察經濟如何演變」。

此次決議出現罕見分歧，三名聯準會官員投下反對票，包括聯準會理事米蘭（Stephen Miran）、堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）以及芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）。這是自2019年9月以來單次會議最多反對票數，也是連續第四次會議未能達成一致決議，創下2019年以來最長紀錄。

鮑威爾在記者會上頻繁強調央行今年已降息三次，並指出「額外降息將更難以證明合理性」。根據聯準會最新經濟預測，官員們預期明年僅會降息一次，與9月份預測維持不變。最新政策聲明顯示，聯準會傾向於短期內暫停降息，將「仔細評估」任何額外降息的「程度和時機」。

鮑威爾表示，今年降息主要是回應勞動市場疲軟跡象，包括就業增長異常緩慢以及年輕人和少數族裔失業率上升。他透露就業數據可能被高估，「薪資就業人數存在高估情況，就業增長甚至可能為負數」。鮑威爾強調，在就業創造為負數的情況下，央行需要謹慎觀察，避免政策對就業創造造成壓力。

通膨問題仍是聯準會面臨的挑戰。鮑威爾表示，明年年初通膨率可能會走高，因為更多企業會在年初調整價格時將關稅成本轉嫁給消費者。他補充說，之後通膨率應該會下降，但無法保證。

鮑威爾將於5月任期屆滿，川普政府正著手提名，川普暗示他很可能會選擇他的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），但他隨後也表示將與前聯準會理事華許（Kevin Warsh）會面。外界普遍認為川普提名的人選將會力推降息措施。

鮑威爾卸任前只會再主持三次聯準會會議。他在接受記者訪問時表示，「我真心希望在經濟狀況良好的情況下把這份工作交給我的繼任者，我希望通貨膨脹得到控制，回落到2%以下，我也希望勞動力市場強勁。」

