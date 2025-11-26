聯準會降息救經濟 專家憂中產恐成最大輸家

美國聯準會內部聲音分歧，十二月份降息的機率逐漸降低。先前幾波降息，讓美股衝上新高，但中產階級與年輕世代卻笑不出來。根據美國財經媒體CNBC分析，當金融資產膨脹、房價高漲，貧富差距被貨幣政策越拉越開。專家擔憂現在的貨幣政策正在重塑階級版圖，可能讓美國夢變得越來越貴。

美國聯準會十二月是否降息仍無定案，鷹派與鴿派的立場分歧鮮明。儘管市場普遍相信2026年底前基準利率有望跌破百分之三點五，對金融市場來說這是令人期待的訊號，對一般美國家庭而言卻可能是另一段艱難的開端。

廣告 廣告

金融服務公司市場策略師維拉表示，低利率與高流動性的環境最終讓資產持有者獲利，「真正得利的是那些原本就富有的人」。根據 CNBC 的財富調查，疫情後的短短幾年間，美國最頂端百分之零點一富豪的財富幾乎翻倍，累積至超過二十三兆美元，而大多數增長都來自股票市場。換言之，降息帶來的甜頭大多流向本就握有資產的族群。

市場調研公司首席策略師布絲指出，涉足私募股權與私募信貸市場的人「能在這波環境中大賺一筆」。然而美國中產階級的主要資產往往不是股票，而是不動產。偏偏多年寬鬆政策早已把房價推至天際，就算降息，購屋門檻依舊高得令人望而卻步。

維拉指出，「多年零利率和量化寬鬆讓房價上漲速度遠遠超過收入」。她表示，現金充裕或年長的買家輕鬆入手，但年輕人卻被擋在房市之外。

因此，對不少年輕族群而言，投資股票似乎成了唯一可及的機會。但這場資產派對並不是人人都拿得到入場券。財富管理公司共同創辦人偉納說，「如果把所有錢都放在儲蓄帳戶裡，不久後可能會發現自己越來越拮据」。擁有金融資產的重要性正被迫變得前所未有地關鍵。

然而，這些結構性的財富落差也正是聯準會政策最大的隱憂之一。降息使借貸變得便宜，同時削弱儲蓄價值。對退休族而言，這意味著更大的壓力。布絲表示，當低利率壓縮了七點五兆美元貨幣市場基金的收益，「退休人士可能會因現金回報下降而被迫賣出股票」，這種情況將增加市場震盪風險。她認為聯準會政策不僅與教育不平等相關，「如今貨幣政策本身也正在加劇不平等」。

聯準會對這些問題並非毫無自覺。過去的量化寬鬆政策，透過購入大量公債壓低安全資產的報酬率，使市場資金湧向更高風險的投資標的，也進一步推高了資產價格與通膨。

主席鮑爾坦言，「事後回顧，我們本該更早停止購債擴大儲備。當時的決策是為了防範下行風險」。如今隨著聯準會釋出結束量化緊縮、逐步降息的訊號，華爾街一片歡騰，股市應聲狂飆。

但在另一端，高房價與低利率正在拉開新的生活裂縫。對越來越多的美國人來說，曾經象徵機會的美國夢，如今卻像是在遠方緩緩關上的一道門。

更多 TVBS 報導

美前財長批川普：開除庫克「極其危險」、恐致美元地位受威脅

黃金止跌回升！重回4100美元 鷹派聯準會可能限制金價漲幅

美國「K型經濟」持續分化 貧富差距下社會兩端差異

聯準會再降息？路透調查：8成經濟學家預測12月再降1碼

