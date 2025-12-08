聯準會降息資金湧台股 外資連5日買超台積電

美國聯準會(Fed)將於本週召開12月決策會議，目前市場普遍押注聯準會將調降1碼，且近期國內各經濟學家也普遍認為，明年聯準會將啟動較為「激進式」的降息，市場資金更為寬鬆。台北股市今天(8日)在外資加碼買超新台幣逾百億，且連5日敲進台積電，台股重新站回28000點大關。終場上漲322點，漲幅1.15%，收28303點。

美國聯準會(Fed)12月決策會議結果將於台北時間11日凌晨揭曉，市場普遍預期基準利率將調降1碼，不過，曾任紐約聯邦準備銀行專家、現任美銀利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）表示，聯準會主席鮑爾可能在11日會後宣布每月購買450億美元美國國庫券的計畫。

若聯準會啟動購債，市場資金將更為寬鬆。台北股市加權指數在11月初創高後一度回落跌2,000點，近期攻勢再起，外資在台股8日持續偏多操作，加碼超過百億，連5日以來在台股買超已超過910億，且在11月不斷賣超台積電後，12月反轉操作，已連續買超台積電5個交易日，台積電股價重返1495元價位。

繼富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，明年在川普屬意的聯準會主席人選上任後，聯準會降息達到5碼並不意外，台新新光金首席經濟學家李鎮宇也表示，川普已經暗示希望提名哈塞特(Kevin Hassett)接任Fed主席，聯準會明年可望啟動「鷹式降息」，明年底前至少再降息6碼，也就是1.5%。

李鎮宇表示，會預期聯準會會有這麼大的降息幅度，主要是因為有「小非農」之稱的美國整合運算及企業外包供應商ADP公司就業報告顯示，美國11月私人企業就業人數減少3.2萬人，代表美國勞動市場危機已經迫在眉睫。李鎮宇說：『(原音)在川普的明年可能是一個通膨跟降息同時存在的狀況，所以經濟學家可能很多人覺得說明明通膨要往上走了，但是降息卻開始要啟動了。因為他(美國)的問題不是通膨，他的問題是就業，就業火燒起來了。所以降息是為了去救就業。』

市場預期聯準會(Fed)本周降息已毫無懸念，美元指數應聲走貶，已經來到98，摔落100的指標。新台幣兌美元匯價8日強勁走升，一度勁揚1.6角，終場轉為小升5.6分，收31.202元。(編輯：陳士廉)