聯準會降息預期升溫！市場靜待下週決策會議

美股美東時間週四（4日）走勢微幅上揚，投資人正關注即將到來的聯準會（Fed）年度最後1次利率決策會議。標普500指數（S&P 500）小漲0.11%至6,857.12點；那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）升0.22%至23,505.14點。道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）則微跌0.07%，收在47,850.94點，反映市場情緒謹慎但未現恐慌。

據《CNBC》報導，美國公債殖利率上升，比特幣（bitcoin）則恢復跌勢，下跌0.5%。該加密貨幣於1日跌破85,000美元，創3月以來新低，不過2日早盤反彈，且整週維持在90,000美元以上，為低迷的加密貨幣投資者帶來一絲希望。

投資人關注職缺安置公司「Challenger, Gray & Christmas」的報告，該報告顯示美國企業11月宣布的裁員規模，使全年裁員數字進一步突破100萬人，主要受企業重組、人工智慧以及關稅因素影響。3日世界最大的人力資源管理公司之一「自動資料處理公司」（Automatic Data Processing, Inc.，通常稱ADP）公布的私人企業就業數據也意外疲弱。

就業市場日益疲軟的跡象，使華爾街幾乎確信聯準會將在12月10日的年度最後1次會議上會降息1碼。根據芝加哥商品交易所（CME）的「FedWatch」工具，市場目前對下週三（10日）降息的預期機率已達87%，比幾週前高出許多。

獨立財務顧問公司「Orion Advisor Solutions Inc. 」投資長荷蘭（Tim Holland）表示：「今年迄今為止市場表現良好，11月下半月更加強勢。我不會意外看到市場從現在開始走平。重點消息是降息25個基點，但該消息已被充分預期，如果沒有降我反而會驚訝。市場已經預期到這件事了。因此，在經過亮眼的11個月及近期波動後，我們可能只是停滯觀望，甚至直到年底，再看看2026年如何開局。」

4日，投資人大致忽略最新的每週初領失業救濟金申請數據，該數據顯示新申請件數降至2022年9月以來新低。11月29日當週初領失業金為季調後191,000件，比前1週減少27,000件，也低於道瓊預估的220,000件。

荷蘭補充：「每1項數據都告訴我們經濟沒有崩塌，讓市場鬆一口氣。即使今天的初領數據受到感恩節假期影響，我認為市場仍相當樂見這個結果。我不認為從現在到下週會有任何數據讓聯準會取消降息。」

本週其他重要經濟數據將於美東時間5日公布，包括美國商務部延後的9月個人消費與收入數據、以及聯準會主要通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）。密西根大學（University of Michigan）也將於當天發布12月消費者調查。

客戶關係管理（CRM）平台供應商「賽富時」（Salesforce）是4日交易中的主要上漲者，股價上漲近4%，因為該軟體公司提出優於預期的營收預測。連鎖折扣禮品店「Five Below」也上漲逾3%，其財報表現大幅優於華爾街預期。

在前1個交易日，美股雖整體收紅，但AI投資題材仍持續震盪。科技類股成為標普500表現最弱的板塊，受微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等大型科技股下跌所拖累。

