聯準會降息預期升溫 美股道瓊漲408點、台積電ADR漲1.15％

聯準會降息預期升溫，美股主要指數週三全部收漲。（示意圖：motion elements）

最新經濟數據顯示美國11月勞動市場放緩加劇，支撐市場對於美國聯準會下週降息預期，美股主要指數週三全部收漲，科技與半導體相關股票持續維持漲勢，台積電ADR收盤上漲1.15％。（請聽AI報導）。

有「小非農」之稱的ADP就業報告週三公佈，數據顯示，美國11月勞動市場放緩加劇，私人企業就業人數減少3.2萬人，創下2023年3月以來的最大減幅，其中小型企業衝擊最大，市場預期聯準會下週召開政策會議將再次降息。

道瓊工業指數週二上漲408.44點，漲幅為0.86%，收在47882.90點，標普500指數上漲20.35點，漲幅為0.30%，收在6849.72點，那斯達克指數上漲40.42點，漲幅為0.17%，收在23454.09點，費城半導體指數上漲131.04點，漲幅為1.83%，收在7280.51點，台積電ADR上漲3.36美元，漲幅為1.15％，收在295.45美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。