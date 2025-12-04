聯準會降息預期撐盤 美股漲跌互見、台積電ADR下跌0.85％

美股週四收盤漲跌互見，道瓊工業指數小跌0.07%，台積電ADR下跌0.85。（示意圖：motion elements）

美國聯準會下週將召開政策會議，投資人預期聯準會將再次降息。美股週四收盤漲跌互見，道瓊工業指數小跌0.07%，標普500指數上漲0.11%，那斯達克指數微升0.22%，費城半導體指數下跌0.89%。（請聽AI報導）。

美國勞工部報告顯示，初領失業救濟金的人數降至三年多以來最低，市場對聯準會12月降息預期稍有降溫。本週其他重要經濟數據將於週五公布，包括美國商務部延遲發布的9月個人消費支出物價指數，這也是聯準會最重視的通膨指標。

道瓊工業指數週四下跌31.96點，跌幅為0.0067%，收在47850.94點，標普500指數上漲7.4 點，漲幅為0.11%，收在6857.12點，那斯達克指數上漲51.04點，漲幅為0.22%，收在23505.14點，費城半導體指數下跌64.54點，跌幅為0.89%，收在7215.97點，台積電ADR下跌2.52美元，跌幅為0.85％，收在295.45美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。