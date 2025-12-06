聯準會降息預期！美股大漲逼近歷史新高

美股因通膨數據降溫而走強，強化市場對聯準會本週將降息1碼的預期，標普500指數收在6,870.4點，距離歷史新高僅一步之遙，道瓊與那斯達克同步上漲，半導體及台積電ADR表現亮眼，三大指數周線連二紅。

美股。（圖／示意圖／美聯社）

美國9月PCE及核心PCE均符合市場預期，月增分別為0.3％與0.2％，年增皆為2.8％，顯示通膨維持溫和。個人支出月增0.3％，密大12月消費者信心指數升至53.3，高於預期，顯示民眾信心改善。

儘管通膨仍高於2％目標，但已顯著降溫，聯準會焦點轉向勞動市場放緩。FedWatch 顯示12月降息1碼機率超過86％，遠高於兩週前不到30％的水準，市場因官員鴿派談話而快速調整預期。

廣告 廣告

市場關注9至10日聯準會會議，點陣圖與經濟預測料與9月相近。多家機構預估明年僅小幅度寬鬆，美國銀行等經濟學家認為聯準會明年可能降息兩次。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流