聯準會降息一碼 看好明年！川評美經：A+++++

美國聯準會宣布降息一碼，利率介於3.5%到3.75%區間，降到近三年來最低。不過聯準會也暗示接下來可能將暫時按兵不動，同時提高明年美國經濟成長預測，2026可能僅降息一碼。美國總統川普則再次批聯準會主席鮑爾，表示至少應該降兩碼。儘管美國經濟數據相對良好，但物價上漲讓選民民心思變，民主黨主打「可負擔生活」危機，在地方選舉再下一城，拿下佛州邁阿密市長，打破共和黨在當地執政近30年的紀錄。

週三，美國聯準會今年連續第三次，宣布降息一碼，讓利率來到3.5%到3.75%區間，但暗示未來幾個月利率可能維持不變。

廣告

美國聯準會主席 鮑爾：「勞動市場狀況似乎正逐漸降溫，而通膨仍有些居高不下，為了支持我們的目標，考量就業和通膨的風險平衡，聯邦公開市場委員會今天決定，政策利率下調0.25個百分點。」

如今美國利率已經降到近三年來最低，聯準會主席鮑爾表示，經過去兩年六次降息後，聯準會將暫緩，觀察就業和通膨的發展。鮑爾也直言，目前通膨率超過聯準會2%的目標，主要就是美國總統川普提高進口關稅導致。

美國聯準會主席 鮑爾：「消費者支出維持穩定，展現韌性；另一方面，AI在資料中心和相關領域的支出，也一定程度上支撐企業投資。所以整體來說，明年經濟成長的基本預期，至少就聯準會而言，外部預測機構也一樣，就是成長率有所回升。」

聯準會顯然對明年美國經濟相對樂觀，利率會議後公布的最新預測，2026經濟成長率從九月預估的1.8%提高到2.3%，失業率維持在溫和的4.4%，通膨率預計減緩到2.4%左右，明年可能只會降息一碼。不過聯準會內部的分歧日益擴大，這回有三位官員提出異議，是六年來最多，其中兩位認為通膨仍偏高，反對繼續降息；美國總統川普提名的委員，則主張應降息兩碼。

美國總統 川普：「聯準會主席是個死板的人，你知道，你得跟他鬥，真是不可思議，我們要跟他鬥，但利率在往下降，只是在他領導下降得不多，我必須說他的降幅相當小，本來至少可以加倍的。」

川普對鮑爾的不滿表露無遺，鮑爾的任期到明年五月，川普最快這個月內就會提名新主席人選，未來可能將推動更大幅度降息。這回聯準會一如預期降息，讓週三美股三大指數收高，道瓊上漲497點，站上4萬8千點。不過市場也擔心聯準會採取更鷹派的立場，不認同暫停降息的訊號。

投資公司執行長 唐格樂：「下週我們將會有大量數據，到時就可以判斷聯準會降息一碼是對還是錯，我會建議關注未來一兩週的市場走勢，而不是看盤中交易。」

當前美國經濟到底如何，川普這麼說──

美國總統 川普：「(我想知道你會給你的經濟幾分？) A+。(A+。) 對，A+++++。」

A+還不夠，川普一連說了五個加。不過對荷包敏感的消費者，感受恐怕大不同，根據民調，跟去年相比，71%的美國成人覺得現在食品雜貨得花更多錢，僅7%的人覺得花更少，21%認為差不多；水電費和醫療健保也有四到六成的人覺得漲價。但川普說所謂「可負擔生活」危機，是民主黨創造的假議題。

美國總統 川普：「我不能說『可負擔生活』是個騙局，因為我同意物價確實太高，我不能稱之為騙局，因為他們會曲解我的意思，但他們用『可負擔』這個字，而且只會用這個字，他們說『可負擔』，然後大家說『喔，那意味川普的物價很高』，不，價格已經大幅下降。」

不過最近幾場地方選舉，民主黨紛紛以經濟議題，博得選民支持。近30年來都是共和黨執政，多西語裔的佛州第二大城邁阿密，民主黨候選人就成功由「紅」翻「藍」，以得票率18%的差距，擊敗川普支持的共和黨候選人。

邁阿密市長當選人 希金斯 (Eileen Higgins)：「可負擔生活危機，我們是美國可負擔生活危機中最先受衝擊的，我們必須蓋更多可負擔的住房。」

連同喬治亞州州眾議員補選，民主黨再下一城，進一步鞏固上個月選舉勝利的氣勢，也讓川普的共和黨，明年期中選舉似乎更加堪慮。

