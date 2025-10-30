聯準會降息 1 碼！Fed 傳遞「保守式寬鬆」訊號，鮑爾暗示 12 月不一定降息

美國聯準會（Fed）於 10 月 29 日的利率決策會議上宣布降息 1 碼，將基準利率區間下調至 3.75%～4%。這是疫情後罕見的「風險管理型降息」，反映出聯準會對經濟放緩與就業

市場降溫的擔憂，但同時強調這並非全面寬鬆的開始。10/29 降息決議以 10 比 2 通過，由於美國政府關門，導致多項官方經濟數據暫停發布，使聯準會決策面臨資訊不足的挑戰。

鮑爾也坦言聯準會內部「意見分歧強烈」，部分官員認為應暫緩降息以觀察通膨變化，另一些則擔心就業市場疲軟。這種對立氛圍，讓 12 月聯準會會議進一步降息的機率顯著下降。

除了降息外，聯準會也在本次會議宣布 2 項重大操作調整：

1、結束量化緊縮（QT）計畫：

將於 12 月 1 日正式終止縮表，並改以再投資短期國庫券，降低整體資產的存續期間。

自高峰以來，Fed 資產負債表已縮減約 2.3 兆美元，降至 6.6 兆美元，創近五年新低。

2、重啟有限度的公債購買：

為防止資金市場流動性短缺，聯準會將有限度地恢復購債，以維持市場穩定。

