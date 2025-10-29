聯準會降息1碼，即將結束量化緊縮！這次罕見「鷹鴿雙飛」，出現2張不同意票

美國聯準會（Fed）於台灣時間週四（30日）凌晨2時宣布降息1碼，將基準利率調降至3.75％～4％區間，同時宣布將於12月1日結束量化緊縮，會議結果大致符合市場預期，股市行情短線波動不大，美債殖利率持續上行。

值得注意的是，這次決議共有2人投下不同意票，包括鷹派的堪薩斯聯準銀行主席施密德反對降息，支持維持利率不變；另一位則是被視為美國總統川普人馬的聯準會理事米蘭，他認為應該一口氣降息2碼。

米蘭在9月份的決策會議也曾因為主張降息2碼而投下反對票，但像今天這種鷹鴿雙飛、各有異議的局面，已經是2019年9月的事了，這也反映聯準會內部的分化日益加深，估計在鮑爾餘下的任期內還會看到類似情況。

投資人屏息以待聯準會主席鮑爾稍後召開的記者會，尤其值此美國聯邦政府停擺之際，向來強調「一切看數據（data dependent）」的聯準會該如何評估經濟情勢以及未來的貨幣政策路徑。

以下為聯準會政策聲明全文：

當前指標顯示，經濟活動正以溫和的步調擴張。今年以來，就業增幅已經放緩，失業率略有上升，但截至8月仍維持在低位；較近期的指標亦與這些情況一致。通膨自年初以來有所上升，且仍略高於目標水準。

聯邦公開市場委員會（FOMC）致力於在長期內實現最大就業與2%通膨率的目標。目前經濟前景的不確定性仍然偏高。委員會關注其雙重使命兩方面的風險，並認為近月來就業的下行風險有所上升。

為支持其目標，並考量風險平衡的變化，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調1碼。在考慮是否進一步調整聯邦基金利率目標區間時，委員會將審慎評估最新數據、經濟前景變化及風險平衡。

委員會同時決定於12月1日結束縮減整體證券持有規模的作業。委員會堅定致力於支持最大就業，並讓通膨回到2%的目標水準。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續監測新進資訊對經濟前景的影響。若出現可能妨礙委員會實現目標的風險，委員會已準備視情況調整貨幣政策立場。委員會的評估將考量廣泛的資訊，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融與國際發展情勢。

此次貨幣政策決策的贊成票包括：主席傑洛姆．鮑爾（Jerome H. Powell）、副主席約翰．威廉斯（John C. Williams）、麥可．巴爾（Michael S. Barr）、蜜雪兒．鮑曼（Michelle W. Bowman）、蘇珊．柯林斯（Susan M. Collins）、麗莎．庫克（Lisa D. Cook）、奧斯坦．古斯比（Austan D. Goolsbee）、菲利普．傑佛森（Philip N. Jefferson）、艾伯託．穆薩勒姆（Alberto G. Musalem）以及克里斯多福．華勒（Christopher J. Waller）。

反對此次決策的為史蒂芬．米蘭（Stephen I. Miran），他主張此次會議應將聯邦基金利率目標區間下調2碼；以及傑佛瑞．施密德（Jeffrey R. Schmid），他則主張本次會議應維持目標區間不變。

