聯準會降息1碼 國泰世華銀估明年利率有望降至3%

（中央社記者蘇思云台北30日電）美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，符合市場預期。國泰世華銀表示，市場關注12月更新的點陣圖，目前研判Fed有望在明年將利率下降到3%；匯市部分，12月降息未定論下，美元維持相對強勢，除非後續降息幅度超出預期，美元才可能明顯走貶。

國泰世華銀今天發布聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望。Fed在會議宣布降息1碼，將聯邦基金利率下調至3.75%到4.00%區間，自12月1日起將停止縮表（QT），顯示緊縮循環即將告終。

根據這次會議結果，如何看待未來降息空間，國泰世華銀指出，Fed主席鮑爾於會後強調，貨幣政策仍具適度限制性，有助抑制通膨，但同時導致就業市場走弱，暗示政策方向仍偏向寬鬆。市場觀察，若未來經濟數據疲弱或政府運作恢復後數據支持，不排除12月再次降息的可能。

此外，市場也關注12月FOMC會議將更新的點陣圖路徑，屆時可觀察明年政策路徑。目前研判Fed仍有望在明年將利率下調至約3%，尤其考量明年5月將迎來新任主席，可能加速政策轉折節奏。

展望後續總體經濟與股債匯市的表現，國泰世華銀表示，美國整體經濟維持溫和增長，但若剔除AI資本支出帶來的高科技動能，實際成長力道有限。近期就業市場走軟成為Fed啟動降息的主因。緩步降息將有助降低企業與家庭融資成本，若未來川普政府推動減稅政策，基本面有望獲得支撐。

股市部分，國泰世華銀表示，Fed持續降息帶動資金環境寬鬆，且第3季財報獲利優於預期比例高達8成，帶動美股創高；不過，高評價水準恐加劇震盪，觀察AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」，可以逢波段拉回時分批布局。

國泰世華銀指出，債市部分，鮑爾淡化市場12月降息預期，降息機率由逾9成降至7成以下，使短線美債殖利率略有反彈，但長線降息趨勢不變。隨著穩定幣市場擴大、Fed增加短債配置及政策利率下行預期，短天期利率可望持續走低，而長天期利率因應景氣與發債規模，下行空間相對有限。

匯市變化上，短期內，歐洲央行仍保留降息選項、日圓偏弱，加上Fed 12月降息未定論下，美元維持相對強勢。若未來降息幅度超出預期、在明年底跌破3%，美元才可能明顯走貶。（編輯：林家嫻）1141030