聯準會降息1碼！川普怒批鮑威爾「死板」：尋找對利率問題誠實者接任

美國總統川普（左）批鮑威爾（右）是一個死板的人。圖／翻攝自白宮臉書、X@federalreserve

美國聯準會（Fed）於台灣時間11日凌晨3時宣布降息1碼，符合市場預期，不過這場決策會議被視為2025年最分歧的一次，川普更批評現任聯準會主席傑羅姆．鮑威爾（Jerome Powell）降息幅度小「是一個死板的人」，外界預估鮑威爾任期結束後可能由這2人接任；聯邦公開市場委員會（FOMC）也公布了經濟預測。

川普批鮑威爾死板！將尋找「在利率問題上會誠實的人」接任

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，美國總統川普（Donald Trump）表示，鮑威爾是一個「死板的人」，認為批准的降息幅度相當小，於他第二個總統任期中，第一年降息速度太慢，對於經濟強勁成長後提高利率的趨勢表示遺憾。

廣告 廣告

不過鮑威爾認為，川普的關稅政策導致美國通貨膨脹水準偏高；然而鮑威爾的任期將於明年5月結束，川普表示「我正在尋找一位在利率問題上會誠實的人」，川普強調「我們的利率應該要低得多」，還計畫將與前聯準會理事凱文．沃什（Kevin Warsh）面談，被外界視為與國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）為接替鮑威爾的2大人選。

聯準會降息1碼罕見出現3張反對票！

本次聯準會決策會議上出現3張以上反對票，根據過往經驗相當罕見，而這次以9：3的票數決議降息1碼，包括堪薩斯城聯準銀行總裁施密德、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比主張維持利率不變，美國總統川普提名的聯準會理事米蘭則是支持降息2碼。

從最新利率點陣圖顯示，在2026年、2027年將各降息1碼，19位官員中有7位官員認為2026年不應降息、4名認為應累計降息1碼、4名認為應累計降息2碼，、2名認為應累計降息3碼，1名認為應累計降息4碼，1名則認為應累計降息6碼；其中備受矚目的是，哈塞特認為降息1碼是「朝著正確方向邁出的一小步」，稱鮑威爾為此進行了大量談判， 不過「他們有充足空間下調利率，絕對可以降息2碼甚至更多。」

鮑威爾認為，川普的關稅政策導致美國通貨膨脹水準偏高，不過川普認為鮑威爾降息幅度相當小，對於經濟成長後提高利率趨勢相當遺憾。圖／翻攝自X@federalreserve

聯邦公開市場委員會（FOMC）經濟預測

失業率預期中位數：2025、2026、2027、2028年底分別為4.5%、4.4%、4.2%、4.2%，9月預期分別為4.5%、4.4%、4.3%、4.2%。

聯邦基金利率預期中位數：2025、2026、2027、2028年底及長期分別為3.6%、3.4%、3.1%、3.1%、3.0%，9月預期為3.6%、3.4%、3.1%、3.1%、3.0%。

PCE通膨預期中位數：2025、2026、2027、2028年底分別為2.9%、2.4%、2.1%、2.0%。，9月預期分別為3.0%、2.6%、2.1%、2.0%。

核心PCE通膨預期中位數：2025、2026、2027、2028年底分別為3.0%、2.5%、2.1%、2.0%，9月預期分別為3.1%、2.6%、2.1%、2.0%。

經濟成長率預期中位數：2025、2026、2027、2028年底分別為1.7%、2.3%、2.0%、1.9%，9月預期分別為1.6%、1.8%、1.9%、1.8%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）指出，根據經濟預測，今年以來就業增加速度已放緩，失業率截至9月小幅上升，通膨自今年稍早以來也有所回升，並仍維持在略高的水準；至於經濟前景不確定性仍然偏高，為支持其目標，同時考量風險平衡的變化，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調1碼至3.5%～3.75%。

委員會表示，在評估是否進一步調整聯邦基金利率目標區間的幅度與時機時，委員會將審慎評估最新數據、經濟前景的演變以及風險平衡。委員會堅定致力於支持最大就業，使通膨回到2%的目標。

委員會指出，在判斷適當的貨幣政策立場時，將持續監測新進資訊對經濟前景的影響，若出現可能阻礙達成目標的風險，委員會已準備在必要時調整貨幣政策立場，並將考量包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融市場與國際面的發展。

委員會補充，準備金餘額已降至充裕水準，並將根據需要開始購買較短期國庫證券，以持續維持充裕的準備金供應。



回到原文

更多鏡報報導

2026請假新制元旦上路！這些假別「不能扣全勤」…病假、事假新規一次看懂

為了免費拿到「它」！打敗4.3萬人 意外成日本「最可愛高中生」抱回3座大獎

「打工人最想要！」佳能這廠停止營運 裁員補償金竟能讓員工回家養老