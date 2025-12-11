聯準會降息1碼 新加坡海峽時報指數開高走平

（中央社記者吳昇鴻新加坡11日專電）美國聯準會在政策會議上宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息。此舉帶動亞洲股市開盤普遍走高，新加坡海峽時報指數開高，盤中最高達4536.56點，漲幅擴大至24.66點或0.55%，隨後拉回平盤微幅震盪。

美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼（0.25個百分點），並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息。新加坡海峽時報指數開高後一路走揚，約10時20分達盤中最高4536.56點，漲幅擴大至24.66點或0.55%，不過隨後賣壓湧現，指數回檔在4530點之下，保持平盤上微幅震盪。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。道明證券商品分析主管梅利克（Bart Melek）日前曾表示，市場越來越相信聯準會將會降息，因此看到美元略有走弱、對黃金有利。

東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）近日在「2025年新加坡年度諮詢報告」指出，美元表現疲軟，在全球投資人積極分散資產配置的趨勢下，新元名義有效匯率（S$NEER）走強，接近新加坡金管局政策區間的上限。

報告指出，儘管金管局在2025年上半年連續兩次下調新元名目有效匯率政策區間的升值斜率，但持續的資金流入可能削弱政策寬鬆的效果，也對貨幣政策執行帶來挑戰。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，現行政策足以穩住就業風險，同時維持對抗通膨的立場。他也提到，美國經濟成長預估上調，關稅帶來的通膨壓力預料將在明年下半年趨緩。（編輯：韋樞）1141211