聯準會降息1碼 童子賢揭川普逼降2原因

美國聯準會（Fed）久候半年的降息終於落地！決議一口氣調降1碼（0.25個百分點），和碩董事長童子賢今（11日）出席玉山科技論壇直言，這次降息完全符合預期，資金活水湧出，預料全球市場將迎來一波「短暫熱潮」。

上午論壇還沒開始，媒體就緊盯童子賢，追問對「降息」的看法。他直接用「大白話」解釋：降息讓錢更便宜、更好借，資金自然往市場流，「股市和房地產，甚至所有有價值的商品都會被推一把。」

川普逼降有玄機 國債壓力爆表、美經濟要救火

童子賢也點破川普政府「逼降息」的2大關鍵理由，分別是美國財政壓力爆表，以及需要活絡經濟。

廣告 廣告

首先，美國政府國債龐大到驚人，財政收入一年不到5兆美元，但光利息就要付出超過1兆美元，「利息吃掉一大塊，負擔當然非常重。」

其次，若市場貨幣流通不夠，企業和消費都會卡住，「川普政府顯然認為降息是最快速、最強效的刺激劑。」童子賢說。

他也強調全球央行都有獨立性，川普一直嗆聯準會主席，但聯準會撐很久，沒那麼快鬆口，直至市場期待累積半年，情緒接近臨界點，這回聯準會才終於拍板降息。

台灣出口創高 童子賢：目前仍處於「很興旺」

至於降息是否真能吹起全球榮景？童子賢認為，市場短期一定有反應，但是否長期走強仍待觀察。

不過，他點出台灣產業現況「頗為亮眼」，根據財政部指出，11月出口達640.5億美元，再度刷新單月紀錄，「看起來目前是在很興旺的狀態。」童子賢說。