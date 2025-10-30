聯準會降息1碼 美股四大指數漲跌互見
關心美股表現，AI熱潮推動輝達股價29號上漲2.99%，成為史上第一家市值突破5兆美元的企業，另外，聯準會宣布降息1碼，不過主席鮑爾（Jerome Powell）強調12月再度降息並非「板上釘釘」，市場多空訊息夾雜，四大指數終場漲跌互見。
其中，道瓊工業指數下跌74點，收在4萬7632點；那斯達克指數上漲130點，收在2萬3958點；S&P500指數小跌0.30點，收在6890點；費城半導體指數上漲133點，收在7327點。
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
全球第一家！輝達市值衝破5兆美元 黃仁勳身價達5.5兆台幣
美股早盤四大指數走揚 輝達市值突破5兆美元創全球首例
台股早盤漲逾380點 衝上28300點再創歷史新高
其他人也在看
那斯達克走揚 輝達市值破5兆美元創全球新紀錄
美股開盤氣勢不減，尤其科技股方面表現亮眼。輝達再成為焦點，股價早盤大漲5.08％至211.24美元，市值一舉突破5兆美元，寫下全球企業首例。輝達今年以來漲幅已達50％，短短不到4個月就從4兆美元市值再...華視 ・ 7 小時前
《國際產業》黃仁勳將訪韓 打造AI聯盟
【時報-台北電】輝達執行長黃仁勳預定本周訪韓期間，將宣布與三星電子及多家韓企簽約，內容包括AI晶片供應與基礎建設投資，進一步鞏固美韓合作關係。 消息稱，輝達此次與韓企合作內容除了AI晶片供應外，還包括共同研發AI資料中心與自駕技術平台。三星預計負責部分晶片製造與封裝，SK集團則提供資料中心與雲端運算支援，現代汽車將在智慧交通與AI工廠應用領域與輝達合作。 黃仁勳28日於華盛頓舉行的輝達開發者大會上表示：「放眼韓國業界，三星、SK、現代、LG、Naver等公司都是我的好友，也是輝達的重要夥伴。」他預告此次訪韓將帶來「令韓國人民與美國總統川普都感到驚喜的消息」，但具體內容稍後正式公布。 黃仁勳透露輝達與三星及現代汽車集團「正以多種方式展開合作」，包括共同投資AI工廠，並建立未來AI基礎建設。 本周即將宣布的新協議有助輝達在美中貿易緊張與出口限制日益加劇的環境下，繼續擴大韓國市場版圖。對韓企而言，這些協議將確保未來穩定獲得關鍵的GPU供應，支持大型AI模型的訓練與推論。 韓國目前在全球半導體與記憶體晶片產業中居於重要地位，也積極成為亞洲AI運算中心。旗下經營SK海力士的SK集團，已經啟動7兆時報資訊 ・ 7 小時前
道瓊歐洲600指數週三小跌0.06%連二黑，英股逆勢追高0.61%再創新猷
【財訊快報／陳孟朔】在來不及參與美國聯準會(Fed)最新決議下，歐股週三震盪偏軟，道瓊歐洲600指數繼上日小吐0.2%後，續跌0.36點或0.06%至575.40點；投資人靜待Fed決議之際，資金偏向觀望，美股走強而歐股表現分化。市場人士表示，利率與經濟前景的不確定性未除，權值股輪動使指數上行動能受抑。主要股指方面，英國富時100指數逆勢追高0.61%連八日收紅，收報9,756.14點再創收市新高；德國DAX指數跌0.64%為三大股市賣壓中心；法國CAC 40指數跌0.19%；義大利富時MIB漲0.26%；西班牙IBEX 35指數漲0.39%。分析師指出，能源、金融與大型消費股的相對強勢，支撐英股續創高，但德法權值股回檔使區域指數表現受限。題材股上，瑞銀(UBS)第三季純利25億美元、高於市場預期，營業收入127.6億美元亦優於共識，但管理層對「8兆美元財富大轉移」可能引發的監管壓力釋出審慎訊號，衝淡財報利多，股價逆勢回落1.6%。分析師認為，高端客戶資金流向與利差走勢，將是財管利潤率後續的關鍵變數。德國車廠賓士(Mercedes-Benz)為達到2027年前節省50億歐元的目標，宣布財訊快報 ・ 7 小時前
美國經濟與就業市場難料 聯準會再降息成懸念
（中央社記者廖漢原紐約2025年10月29日專電）美國聯邦準備理事會再次降息，今年已降2碼，但未來動向難料。關稅戰下美國經濟數據呈多元走向，股市一片榮景，但通膨隱現，人工智慧導致白領就業危機，企業大規模裁員，12月是否仍維持降息各方意見不一。聯準會（Fed）公開市場委員會政策會議29日再次決定降息1碼，9月與10月連續降息後，聯邦短期利率目標區間降至3.75%至4.00%，為3年來新低；近期最高短期利率5.4%於去年維持近1年，美國利率走低趨勢明顯。此外，12月1日起將停止已維持3年半的縮減資產負債表，結束量化緊縮，房貸抵押證券（MBS）資金將轉投美國短期公債。公開市場委員會以10比2通過降息，總統川普新任命的理事米倫（Stephen Miran）為白宮經濟顧問委員會主席，支持快速降息，他認為應降息2碼，投下反對票。堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）認為經濟表現不差，利率無須變動，也投下反對票，但理由與米蘭南轅北轍。聯準會降息將影響美國大眾房貸、車貸、信用卡借款與企業融資等利息，同時連帶影響全球央行利率動向。停止縮表顯示市場資金供給將趨寬鬆。聯準會9月會議後，官員中央社財經 ・ 7 小時前
歐洲央行傳計畫2029年推出數位歐元，法規共識成關鍵
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，在目前準備階段於本月結束之後，歐洲央行將繼續為數位歐元開展工作，暫定於四年後推出。以討論內容屬於保密事項為由要求匿名的知情人士指稱，官員們本週將在義大利佛羅倫斯的會議上決定繼續推動籌備工作。他們表示，歐洲央行計畫在2029年發行這種貨幣，前提是法律框架得以確立。歐洲央行官員們在2023年啟動了為期兩年的準備階段，希望歐盟在此期間能夠透過推出數位歐元所必需的規則。但各國政府和歐洲議會至今仍未能達成一致。對於上述消息，歐洲央行發言人不予評論。財訊快報 ・ 7 小時前
《商情》運價有撐 10/29BDI指數終止連5跌
【時報-台北電】運價有撐，周三BDI指數終止連5跌；雖超輕便極限型船市場之鎳礦鮮有新盤放出，雜貨、煤炭等貨種表現亦平淡，即期可用運力偏多，但受惠於海岬型船運價增加超過490美元的支撐，令終場波羅的海乾散貨BDI指數，終止連續5日跌勢。 其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲11點，收作1961點，漲幅0.6%；海岬型運費指數(BCI)上漲59點，收作2843點，漲幅2.1%；其平均日租金為每艘23580美元，增加491美元。 巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌19點，收作1885點，跌幅1%，其平均日租金為每艘16962美元，減少176美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌8點，收作1342點，跌幅0.6%。(編輯：王聖為)(商品行情網)時報資訊 ・ 7 小時前
鮑老不保證續降息，道瓊轉跌74點，費半再漲1.85%，輝達、泰瑞達衝高
【財訊快報／陳孟朔】聯準會(Fed)例會一如預期連續第二次降息1碼，但主席鮑威爾會後強調，12月是否再度降息「並非板上釘釘」，在就業放緩與通膨仍偏高的背景下，決策將視數據與風險平衡而定，令部份多頭止步，美股週三呈現追高後回吐的局面，四大指數呈現二上二下，輝達大漲3%帶頭衝高、市值突破5兆美元天花板，助那指、費半追高續破頂，但道瓊和標普皆翻空收小黑。Fed一連兩日例會後宣布將聯邦基金利率目標區間下調0.25個百分點，至3.75%至4.00%，並自12月起停止量化緊縮(QT)。投票結果為10票贊成、2票反對，理事米蘭主張降0.5個百分點、堪薩斯聯準銀行總裁施密德主張按兵不動。道瓊工業指數週三早盤一度上漲334點，終場翻黑回吐74.37點或0.16%至47,632.00點；標普微微跌0.30點，收在6,890.59點。那指追高130.98點或0.55%至23,958.47點；晶片股為主的費城半導體急漲133.22點或1.85%至7,327.93點。上述兩大指數續創新高。在費半成份股中，泰瑞達財報報喜，股價飆20.47%破頂，漲幅榮登費半與標普雙冠王。同日，博通、輝達和台積電ADR依序漲3.4財訊快報 ・ 7 小時前
《其他電》鴻海、輝達合攻無人計程車
【時報-台北電】NVIDIA GTC DC大會登場，鴻海不僅展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並分享美國廠區最新智慧製造技術導入之外，也在會中宣布與NVIDIA、Stellantis以及Uber攜手合作，共同推動Level 4（無須手動操作、無須目視路況）自駕車開發與全球部署，用於無人計程車（Robotaxi）服務。 Level 4無人計程車需要極為複雜的技術架構，包括強大的運算能力、智慧電源管理、穩定連線與高效散熱，同時仰賴多重感測器（如LiDAR、雷達、多視角攝影機）協同運作以感知環境。 在此一合作案中，四方組成強大聯盟，加速自駕移動技術的發展。合作的重點將圍繞NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10架構的Level 4自駕車開發，該架構是一個具備高安全性、可擴展性與軟體定義特性的運算與感測平台。 根據規畫，NVIDIA將負責開發並供應基於DRIVE AGX Hyperion 10架構的NVIDIA DRIVE AV軟體方案，提供Level 4自動停車與駕駛能力。 Stellantis則利用其LCV與STLA Small AV-Ready平台時報資訊 ・ 7 小時前
《美股掃瞄》鮑爾暗示不再降息 標普承壓；輝達市值破5兆 費半再創高
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三(10月29日)美股道瓊指數盤初再創新高，但在聯準會主席鮑爾暗示今年可能不會再度降息後急轉直下，終場小跌做收。由輝達領軍，晶片股走強給市場帶來支撐，標普500收平。執行長黃仁勳在輝達GTC大會上發布新產品和多項結盟案，並駁斥AI泡沫化，帶動那指和費半再創歷史新高。 美股盤初走高，在聯準會如市場預期降息25個基點，並宣布重啟有限度的購債後，漲幅進一步擴大。 鮑爾的發言使市場湧現失望情緒。他表示，在本次會議中，關於在12月該怎麼做存在巨大分歧。在12月會議進一步降低政策利率並非已成定局，遠遠談不上已有定論。 投資人本來押注聯準會將在12月會議再度降息1碼。在鮑爾發表談話後，市場降低了對12月降息的押注，認為今年再度降息的可能性從90%下降至71%。 美國10年期指標公債殖利率應聲反彈漲破4%，被視為是利率走高受災戶的好市多、麥當勞等消費類股，以及Visa、萬事達卡等金融股下挫，給市場帶來壓力。 接下來，投資人將密切關注周四在南韓登場的「川習會」。 周三收盤，道瓊指數跌74.37點或0.16%，報47,632.00點。標普500指數跌0.30點或0.00%，時報資訊 ・ 7 小時前
【Joe’s華爾街脈動】聯準會鷹派暫停升息，科技巨頭財報分歧，市場兩極化
聯準會政策不明朗，推升黃金、壓抑美股大盤，台股則飆上新高。 Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 29 日 美東時間 摘要 聯準會降息但暗示未來可能暫停後，美股漲跌互見、波動顯著，台股則飆升至歷史新高。鉅亨網 ・ 7 小時前
大客戶輝達登頂，台積電ADR週三漲1.18%連五紅破頂，市值逼近1.6兆美元
【財訊快報／陳孟朔】全球晶圓代工巨擘--台積電(2330)(美股代碼TSM)ADR連續四天收高12.65美元或4.38%後，週三一度急漲9.84美元或3.3%至311.3675美元的日高暨史上新高，終場漲幅縮小至1.18%或3.56美元，收在305.09美元創收市新高，今年來漲幅擴大到54.48%，市值逼近1.6兆美元至1兆5824億美元，年初以來累漲54.48%。市場人士表示，AI伺服器拉貨與先進封裝產能緊俏預期延續，外溢至權值股評價面。台積電大客戶輝達股價同日追高約3%，市值突破5兆美元關卡，強化對上游先進製程與封裝的訂單能見度。分析師認為，資金沿AI主線加碼高階邏輯與先進封裝供應鏈，帶動台積電ADR量價齊揚，權值效應推升整體半導體族群風險偏好。分析師認為，台積電基本面三大支撐未變：一是先進製程節點與平台化解決方案滲透率持續提升，二是CoWoS／SoIC等先進封裝供不應求，三是AI伺服器帶動高階邏輯與高速互連需求；在此架構下，營收與毛利率具上修空間。市場人士補充，隨著新一輪AI平台迭代，明年高階訂單組合有機會優化平均售價與良率曲線。不過，分析師也點出三大風險：其一，地緣與出口政策變財訊快報 ・ 7 小時前
摩根資產管理Michele稱，鮑威爾正失去對聯準會的掌控
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根資產管理全球固定收益主管Bob Michele被電視媒體問及週三聯準會議息會議上的異議時表示，主席鮑威爾正在失去對聯準會的掌控。關於下一任聯準會主席，Michele表示，他本人認為需要一位「有說服力」的領導，而這個人選是財政部長貝森特。Michele在談到貝森特時表示，如果你是政府官員，想要把利率降到3%甚至更低，就必須把他安排到聯準會，讓他去遊說，形成說服力。Michele表示，米蘭原本可能主張降息75個基點，Schmid則突然「再度浮現」，主張維持利率不變。太平洋投資管理(PIMCO)全球經濟顧問Richard Clarida則是表示，他不認為鮑威爾正在失去對聯準會的掌控。但是預計未來會出現更多異議。財訊快報 ・ 6 小時前
聯準會降息1碼 鮑爾暗示恐是2025年最後一次調降
（中央社華盛頓2025年10月29日綜合外電報導）美國聯準會主席鮑爾今天指出，由於聯準會內部在政策上存在分歧，加上缺乏聯邦政府資料，今年再度降息可能性恐怕不高。他坦言，決策官員雖關注就業市場發展，但在缺乏更全面經濟資訊下，若採取進一步行動同樣存在風險。路透社報導，聯準會今天以10比2通過決議，降息1碼（0.25個百分點）、利率介於3.75%至4.00%區間，以防止就業市場進一步疲軟。不過，聯準會在最新的政策聲明中多次提及，聯邦政府關門導致官方經濟數據暫停發布。鮑爾（JeromePowell）表示，若缺乏就業與通膨報告，決策官員在未來可能採取更謹慎的態度。鮑爾在為期2天的政策會議後於記者會指出：「我們會蒐集一切能取得的資料，仔細評估並審慎思考，這是我們的職責。」他列舉聯準會可用的民間數據、自行進行的企業訪談與全國各地的非正式交流。他說：「如果你問我，這會不會對12月的會議造成影響？我不說一定會，但可以想像，就像開車遇到大霧，你自會放慢速度。」這番言論凸顯聯準會面臨的兩難局面，即川普政府與國會民主黨之間的預算爭議已延續至第2個月，使政府無法進行統計調查與發布關鍵報告，影響聯準會決策。這也可中央社財經 ・ 7 小時前
對Rosneft與盧克石油制裁發酵，FGE示警短期油市恐遇亂流
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，諮詢公司FGE NexantECA在最新報告中表示，目前仍在進口俄羅斯原油及成品油的主要國家，未來很可能會繼續購買，但前提是他們能獲得證明文件，確認所購原油並非來自盧克石油（Lukoil）或俄羅斯石油公司（Rosneft）。FGE預期，未來6至8週內將出現「嚴重貿易摩擦」，原因在於現階段仍從Rosneft與盧克石油採購原油及成品油的買家，將被迫尋找其他替代來源。該機構估計，可能有多達每日100萬桶原油在11月與12月期間被擱置，難以找到買家。儘管針對Rosneft與盧克石油的制裁在短期內「大幅增加不確定性」，但FGE指出，一旦這些受限石油找到替代運輸路線與新市場，油價的支撐效應預計將在6至8週後逐步減弱。財訊快報 ・ 6 小時前
愛迪達預估美關稅將侵蝕營利達1.2億歐元，週三股價急瀉逾10%
【財訊快報／陳孟朔】愛迪達(Adidas，德股代碼ADS)週三預估，美國進口關稅將在2025年對營運利益造成約1.2億歐元(約1.4億美元)的直接衝擊，且第四季影響最大。消息傳出，股價週三暴跌19.15歐元或10.39%，淪為道瓊歐洲600指數最大輸家，收在165.25歐元，為9月2日以來的近兩個月新低，今年來跌幅擴大到30.22%。市場人士表示，關稅時點與稅率結構推升在美售價，短線有助攤提成本，但對量價平衡與品牌力的壓力同步上升。公司已在美國調漲售價以對沖關稅，不過管理層坦言「間接影響仍未知」，主要變數在於美國消費者對高單價鞋服的接受度與銷售通路的議價與庫存週轉。分析師認為，若折扣深度擴大以消化庫存，毛利率仍可能受侵蝕。關稅帶來的費用剛性將迫使品牌更精準分配新品投放與行銷資源，並加速供應鏈移轉與原物料議價。市場人士指出，若美元維持強勢、關稅未見明顯緩解，品牌端需以產品組合升級(高毛利鞋款與聯名)與費用槓桿來對沖壓力。財訊快報 ・ 6 小時前
德國擬將俄羅斯石油公司在德業務國有化
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，兩位了解談判情況的消息人士透露，在美國對俄羅斯石油公司實施制裁後，德國官員正在討論將俄羅斯石油公司在德國的業務國有化。德國傾向於為俄羅斯石油公司在德國的業務爭取永久豁免，但官員們也在考慮接管該業務並將其出售給外國投資者。對於上述消息，德國經濟部發言人表示，他們已收到美國的一封信函作為「臨時解決方案」。財訊快報 ・ 6 小時前
《科技》AMD出手！10億美元打造美國AI超級電腦雙星LuxAI與Discovery
【時報記者王逸芯台北報導】AMD與美國能源部（DOE）共同宣布，將於橡樹嶺國家實驗室（ORNL）部署兩套新一代超級電腦系統LuxAI與Discovery，目標是進一步鞏固美國在人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）領域的全球領導地位。兩套系統將成為能源部旗艦級超級電腦，推動科學、能源及國家安全領域的創新突破，並直接支援美國AI行動計畫，打造安全、具主權且基於開放標準的AI基礎設施。 AMD將與美國政府、橡樹嶺國家實驗室及多家產業夥伴合作，提供先進運算平台，協助科研與創新團隊解決能源、醫學、健康與國家安全等關鍵挑戰。當Lux與Discovery全面部署後，總投資額預計達10億美元，為美國主權AI與科學發展奠定堅實基礎。 AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，本次能與美國能源部及橡樹嶺國家實驗室合作，加速美國在科學與創新上的發展。她指出，Discovery與Lux將運用AMD的高效能與AI運算技術，推動美國在科學、能源及醫學領域的關鍵研究，展現公私合作的典範。 LuxAI超級電腦由橡樹嶺國家實驗室、AMD、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）與HPE共同開發，搭載AM時報資訊 ・ 6 小時前
Fed降息1碼！美股漲跌互見 輝達市值破5兆美元、台積電ADR逾1％
[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數29日收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點，標普500指數平盤作收，那斯達克指數和費城半導體指數在科技股領漲下分別上漲0.55%、1.85%。 綜合媒體報導，聯準會週三29日今年第二次降息1碼，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。鮑爾對此則是淡化12月降息可能性，他提到聯準會12月降息尚未成為定局，目前聯準會內部看法分歧明顯。投資人將注意力集中在美中談判的進展上，美國總統川普（Donald Trump）將於30日和中國國家主席習近平在韓國會面。 美股29日收盤，道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅為0.16%，收在47632.00點。標準普爾500指數下跌0.3點，收在6890.59點。以科技股為主的那斯達克指數上揚130.98點，漲幅為0.55%，收在23958.47點。費城半導體指數揚升133.22點，漲幅為1.85%，收在7327.93點。 焦點個股方面，輝達收盤上漲2.99%，都在每股207新頭殼 ・ 7 小時前
聯準會降息一碼！台積電再創歷史天價1520元 大盤破28500關卡
美股迎來超級財報季，美國大型雲端服務供應商如Google財報全面超乎預期，加上聯準會宣布降息1碼，市場資金持續樂觀，台股也受到帶動，台積電持續突破新高來到1520元，加權指數也突破28500點關卡。鏡報 ・ 6 小時前
Fed降息1碼！美股走勢分歧 台股早盤創高後翻黑 台積電飆新天價1520元
美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，但鮑爾暗示如果沒有足夠的經濟數據支撐，Fed可能會在12月暫停降息。美股道指昨收盤小挫，那指、費半上揚。投資人聚焦今日川習會會談內容，台股今日（10/30）早盤開高，甫開盤漲逾200點至28527.68點，續創盤中新高。隨著時間流逝，漲勢略微收斂。9:30過後，指數突然翻黑急挫，最低跌71點至28223點。台積電在平盤附近震盪。太報 ・ 6 小時前