聯準會降息1碼 美股四大指數漲跌互見

（中央社華盛頓2025年10月29日綜合外電報導）美國聯準會主席鮑爾今天指出，由於聯準會內部在政策上存在分歧，加上缺乏聯邦政府資料，今年再度降息可能性恐怕不高。他坦言，決策官員雖關注就業市場發展，但在缺乏更全面經濟資訊下，若採取進一步行動同樣存在風險。路透社報導，聯準會今天以10比2通過決議，降息1碼（0.25個百分點）、利率介於3.75%至4.00%區間，以防止就業市場進一步疲軟。不過，聯準會在最新的政策聲明中多次提及，聯邦政府關門導致官方經濟數據暫停發布。鮑爾（JeromePowell）表示，若缺乏就業與通膨報告，決策官員在未來可能採取更謹慎的態度。鮑爾在為期2天的政策會議後於記者會指出：「我們會蒐集一切能取得的資料，仔細評估並審慎思考，這是我們的職責。」他列舉聯準會可用的民間數據、自行進行的企業訪談與全國各地的非正式交流。他說：「如果你問我，這會不會對12月的會議造成影響？我不說一定會，但可以想像，就像開車遇到大霧，你自會放慢速度。」這番言論凸顯聯準會面臨的兩難局面，即川普政府與國會民主黨之間的預算爭議已延續至第2個月，使政府無法進行統計調查與發布關鍵報告，影響聯準會決策。這也可

