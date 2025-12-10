聯準會降息1碼！美股道瓊收漲近500點

▲美國聯準會宣布降息1碼，激勵美股10日收漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨公布最新議息結果，宣布降息0.25個百分點（1碼）至3.5%至3.75%區間，符合外界預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）還透過聲明表示，未來30天將購買400億美元國債。消息激勵美股主要指數齊漲，道瓊工業指數收漲497點，但決策過程相當分裂，有投票權的12名理事中，9人支持降息1碼，多達3人反對。

綜合《CNBC》等外媒報導，本次會議投票結果，鷹派和鴿派看法明顯分歧，3張反對票中，既有主張應更大幅度降息的「鴿派」，也有認為應暫停降息的「鷹派」，比如美國總統川普支持的理事米蘭（Stephen Miran）就主張應降息0.5個百分點（2碼），但堪薩斯聯邦準備銀行的總裁施密德（Jeffrey Schmid）、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）則認為利率應維持不變。

有分析認為，這是因為先前美國政府曾停擺一段時間，導致11月就業報告及通膨數據延後公布，從而令官員的政策立場分歧加劇，聯準會內部對於該優先刺激經濟還是防止通膨再度升溫存在分歧，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）更難凝聚共識。

最新利率點陣圖並顯示，多數聯準會官員預期2026年只會降息1碼，2027年亦只會降息1次。此外，聯準會將恢復購買短期國債，預計12日開始購買400億美元的國庫券，維持數月。

10日收盤，美股道瓊指數收48057.75點，漲497.46點或1.05％；那斯達克指數收23654.16點，上漲77.67點或0.33％；標普500指數收6886.68點，上漲46.17點或0.67％；費城半導體指數收7467.49點，漲94.98點或1.29％。

