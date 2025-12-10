聯準會降息1碼、買短債！美股強勢上攻 台積電ADR漲2.21％

美國聯準會（Fed）再次於今年降息，交易員也押注明年將有更多寬鬆措施出台。（圖／達志／美聯社）

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）於美東時間10日497.46點，或1.1%，收在48,057.75點。此前美國聯準會（Fed）再次於今年降息，交易員也押注明年將有更多寬鬆措施出台。

據《CNBC》報導，標普500指數（S&P 500）上漲0.7%，收在6,886.68點，盤中一度突破其先前創下的6,890.89點收盤歷史高點。那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則上升0.3%，來到23,654.16點。台積電ADR收盤上漲6.71美元，漲幅2.21％，收310.12美元。費城半導體指數上漲94.98點或1.29%，收7,467.49點。

聯準會在為期2天的政策會議結束時宣布，再次進行0.25%的利率調降。這是聯準會連續第3次降息，使聯邦基金利率區間降至3.5%至3.75%。

華爾街在聯準會的聲明以及主席鮑威爾（Jerome Powell）的後續談話中，看到多項對股市有利的訊號，尤其值得注意的是，聯準會宣布將開始購買400億美元短期債券，擴大其資產負債表。受此帶動，短期美國公債殖利率走低。

聯準會在聲明中特別提到疲軟的勞動市場，並刪除先前表示「仍然低迷」（remained low）的語句，顯示其政策焦點正轉向支持經濟，而非專注抑制通膨。

鮑威爾雖表示聯準會必須「觀察再行動」（wait and see），但他幾乎排除了升息的可能性，「我不認為升息……是任何人目前的基準預期。」

另一方面，聯準會預測2026年僅會再降息1次，但市場押注幅度將會更大。芝加哥商品交易所（CME）的「FedWatch」工具顯示，聯邦基金期貨市場定價已反映出超過77%的機率，認為聯準會明年還會再降息2次。

對此，盈透證券（Interactive Brokers）高級經濟學家托雷斯（José Torres）表示，「更大幅降息的缺乏本來可能會讓華爾街感到失望，但資產負債表將再次開始擴張，即便步調緩慢，仍足以成為市場興奮的理由，而且也遠遠抵消了對基準利率調降幅度有限的擔憂。此外，點陣圖顯示更強的成長預期、更溫和的通膨預估以及中性的就業展望，這些發展同樣支撐股市與殖利率的看漲反應。」

