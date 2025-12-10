聯準會降息1碼，這次罕見出現3張反對票！最新利率點陣圖、經濟預測一次看

美國聯準會（Fed）於台灣時間週四（11日）凌晨3時宣布降息1碼，結果符合市場預期，這場2025年收官之戰被視為史上最分歧的決策會議，外界聚焦最新的利率點陣圖與經濟預測，以及聯準會主席鮑爾在稍後登場的記者會上，將會釋出哪些訊號。

根據過往經驗，聯準會決策會議上甚少見過3張以上反對票，這次卻以9：3的票數決議降息1碼，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比主張維持利率不變，美國總統川普提名的聯準會理事米蘭則是支持降息2碼。

最新利率點陣圖顯示，在2026年、2027年將各降息1碼。在19位官員中，7位官員認為2026年不應降息，4位官員認為應累計降息1碼，4位官員認為應累計降息2碼，2位官員認為應累計降息3碼，1位官員認為應累計降息4碼，有1位官員認為應累計降息6碼。

值得注意的是，就在聯準會公布決策之前，可望接任下一屆聯準會主席的美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特受訪時強調，降息1碼是朝著正確方向邁出的一小步，鮑爾為此進行了大量談判，聯準會可能還需要採取更多降息行動，「他們有充足空間下調利率，絕對可以降息2碼甚至更多。」

資料來源：聯準會

FOMC經濟預測

◎2025、2026、2027、2028年底失業率預期中位數分別為4.5%、4.4%、4.2%、4.2%。 （9月預期分別為4.5%、4.4%、4.3%、4.2%）

◎2025、2026、2027、2028年底及長期聯邦基金利率預期中位數分別為3.6%、3.4%、3.1%、3.1%、3.0%。 （9月預期為3.6%、3.4%、3.1%、3.1%、3.0%。）

◎2025、2026、2027、2028年底PCE通膨預期中位數分別為2.9%、2.4%、2.1%、2.0%。 （9月預期分別為3.0%、2.6%、2.1%、2.0%）

◎2025、2026、2027、2028年底核心PCE通膨預期中位數分別為3.0%、2.5%、2.1%、2.0%。 （9月預期分別為3.1%、2.6%、2.1%、2.0%）

◎2025、2026、2027、2028年底經濟成長率預期中位數分別為1.7%、2.3%、2.0%、1.9%。 （9月預期分別為1.6%、1.8%、1.9%、1.8%）

政策聲明全文

可取得的指標顯示，經濟活動以溫和的步伐擴張。今年以來，就業增加速度已放緩，失業率截至9月小幅上升。較新的指標與這些發展一致。通膨自今年稍早以來有所回升，並仍維持在略高的水準。

聯邦公開市場委員會（FOMC）致力於在長期內達成最大就業與2%通膨率的目標。經濟前景的不確定性仍然偏高。委員會密切留意其雙重使命兩端的風險，並認為過去數月就業端的下行風險有所上升。

為支持其目標，並考量風險平衡的變化，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調1碼至3.5%～3.75%。在評估是否進一步調整聯邦基金利率目標區間的幅度與時機時，委員會將審慎評估最新數據、經濟前景的演變以及風險平衡。委員會堅定致力於支持最大就業，並使通膨回到其2%的目標。

在判斷適當的貨幣政策立場時，委員會將持續監測新進資訊對經濟前景的影響。若出現可能阻礙達成委員會目標的風險，委員會已準備在必要時調整貨幣政策立場。委員會的評估將考量廣泛的資訊，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融市場與國際面的發展。

委員會認為，準備金餘額已降至充裕水準，並將按需購買較短天期的美國公債，以持續維持充裕的準備金供給。

