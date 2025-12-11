聯準會降息1碼 金價飆4238美元！BIS罕見示警

今（11日）金價一度衝上4238.49美元。（示意圖／pixabay）





美國聯準會宣布自12月12日起每月購買400億美元短債，並如預期降息1碼，點陣圖顯示2026與2027年將各再降息一次。受消息刺激，金價一度衝上4238.49美元。國際清算銀行（BIS）則發布警告指出，目前多項資產估值偏高，散戶加速進場與機構資金流向分歧，恐推升市場波動風險。

在正式決策公布前，全球市場一度陷入觀望。投資人擔心聯準會的政策訊號不夠明確，使美元走弱、金價獲得支撐，但同時又受到美債殖利率攀升的壓抑，使國際金價在4,200〜4,218美元區間震盪。台銀分析指出，這段期間資金態度轉趨保守，部分投資人提前退場，使金價一度回落至4187美元附近。

歐洲央行總裁拉加德的最新談話也牽動金市，她強調歐元區經濟具韌性，當前利率水準「恰當」、短期內無調整必要。鷹派立場推升歐元走強，使美元承壓，金價再度回升至4200美元之上。市場情緒在多重變數下快速切換，使短線金價呈現震盪走勢。

直至聯準會正式宣布降息1碼、並同步大幅擴大短債購買規模後，國際金價才明顯突破盤整格局，盤中強勢觸及4238.49美元高點，之後漲幅收斂至4227.99美元。

然而，金市的快速走高也引來國際清算銀行（BIS）警告。根據《Kitco News》報導，BIS最新報告指出，今年以來黃金與S&P500同時寫下多次歷史新高，是近50年首次兩大資產在同一時間達到「極端估值」。報告進一步指出，今年推升漲勢的主要動能來自散戶資金大量湧入，與機構資金的流向呈現明顯落差，這類現象往往是泡沫形成早期的訊號。

報導中提到，有分析師指出，自2025年初以來，金價屢創新高、金礦與黃金ETF更頻繁出現高於淨值的溢價，顯示散戶追價情緒升溫，而「害怕錯失良機」的心理可能加劇市場波動，使金市短線更容易受消息面牽動。

