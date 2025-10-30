聯準會降息1碼 鮑爾暗示恐是2025年最後一次調降

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯準會主席鮑爾今天指出，由於聯準會內部在政策上存在分歧，加上缺乏聯邦政府資料，今年再度降息可能性恐怕不高。他坦言，決策官員雖關注就業市場發展，但在缺乏更全面經濟資訊下，若採取進一步行動同樣存在風險。

路透社報導，聯準會今天以10比2通過決議，降息1碼（0.25個百分點）、利率介於3.75%至4.00%區間，以防止就業市場進一步疲軟。

不過，聯準會在最新的政策聲明中多次提及，聯邦政府關門導致官方經濟數據暫停發布。鮑爾（Jerome Powell）表示，若缺乏就業與通膨報告，決策官員在未來可能採取更謹慎的態度。

鮑爾在為期2天的政策會議後於記者會指出：「我們會蒐集一切能取得的資料，仔細評估並審慎思考，這是我們的職責。」他列舉聯準會可用的民間數據、自行進行的企業訪談與全國各地的非正式交流。

他說：「如果你問我，這會不會對12月的會議造成影響？我不說一定會，但可以想像，就像開車遇到大霧，你自會放慢速度。」

這番言論凸顯聯準會面臨的兩難局面，即川普政府與國會民主黨之間的預算爭議已延續至第2個月，使政府無法進行統計調查與發布關鍵報告，影響聯準會決策。這也可能拖延川普希望的進一步降息。

除了資料問題，鮑爾指出，聯準會內部對未來貨幣政策路線「意見分歧強烈」，表示「愈來愈多聲音認為，也許我們應該暫時觀望一個週期」，再決定是否繼續降息。

市場對鮑爾言論做出反應，降低對聯準會12月9、10日會議再度降息的預期。標準普爾500指數收斂盤中漲幅，收盤幾乎持平。

牛津經濟公司（Oxford Economics）美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）指出：「鮑爾明確表達了本次會議與未來會議之間的政策轉折。」

他說，儘管聯準會連續9月和10月降息，許多官員仍擔心通膨可能在2025年剩餘時間內上升。

即使那些強調就業市場疲軟風險的官員，也認為聯準會現在應該謹慎行事。

這次降息有2名決策官員持異議，其中理事米蘭（Stephen Miran）主張應大幅降息，而堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）則反對降息，理由是通膨仍然持續。

此外，聯準會今天宣布，將重新啟動有限度的美國公債購買計畫，以防資金市場出現流動性短缺。（編譯：徐睿承）1141030