聯準會鴿聲響起美股回神、台積電ADR反跌！ 台股回檔2千點後醞釀反彈行情
聯準會鴿聲響起，重要成員暗示今年可能再次降息！美股反彈，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，投信法人表示，經濟環境未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，台股21日大跌991點，只是資金進行換手，搭配修復行情，股價醞釀反彈量能。
11月初台股衝高站上28,554點後，受到國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，近期股價跌現劇烈波動，台股21日出現自4月份貿易戰以來最大單日跌點達991.42點，Cmoney資料統計，這也是台股歷史第6大跌點，跌幅達3.61%，累計台股自月初高點以來修正逾2,100點。
第一金投信數據顯示，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。
第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，11月份台股指數自高點大幅修正後可望重啟漲勢，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大良性消化獲利賣壓後，可望再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。
台美股市近期屢次創高，投資人逢高獲利了結，使8、9月全市場投信基金大失血，10月雖轉為淨流入，但主要集中於貨幣市場基金。據投信投顧公會10月底資料，全市場投信基金近三月資金淨流出逾千億元。其中，淨流出最多的是台股基金和被動式台股ETF，淨流入最多的則為貨幣市場基金及主動式股票型ETF。
主動統一全球創新ETF基金經理人陳意婷表示，聯準會降息循環延續，有利風險偏好上升，以科技成長股及利率敏感股最具表現機會，美國雲端服務(CSP)巨頭的AI變現效率有望轉佳，加速改善獲利率。CSP對明年的AI資本支出預估持續上修，也使GPU/ASIC及其供應鏈有機會維持強勁的營收獲利動能。
