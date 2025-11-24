聯準會鴿聲響起？ 台股開盤大漲逾300點

【緯來新聞網】市場對聯準會 12 月可能啟動降息的預期升溫，推升美股與台股情緒轉強。美股四大指數上週五（21 日）全面反彈，帶動投資人逢回布局科技股，台股今（24）日開盤順勢上漲逾 300 點，最高來到 26764 點。權值股走高，台積電開盤即漲 15 元重返 1,400 元，鴻海站上 227 元，台達電同步攀升至 906 元。中小型個股同樣跟進走強，市場買氣明顯回溫。

（圖／翻攝自證交所YT）

聯準會官員釋出的最新談話進一步強化降息預期。紐約聯準銀行總裁威廉斯指出，目前利率僅為適度限制性，因就業風險上升加上通膨持續緩和，強調仍有調整空間，激勵市場預期聯準會 12 月降息的可能性從 35.6％ 跳升至 71％，進而推動美股全面走揚。



道瓊大漲 493 點，標普 500 上揚 0.98％，那斯達克上漲 0.88％，費半也收高 0.86％。在資金逢低進場之下，Alphabet 勁揚 3.53％、蘋果股價大漲 1.97％同步走強。

